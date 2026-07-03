Mundial 2026: «Advierten sobre riesgos de la publicidad de apuestas en medios deportivos»

El pediatra Orchansky advirtió sobre la exposición de niños y adolescentes a la publicidad de apuestas online, bebidas alcohólicas y comida ultraprocesada durante las transmisiones deportivas.

El pediatra Enrique Orschansky en diálogo con Cadena 3 advirtió sobre el fuerte impacto que tiene la publicidad de sitios de apuestas online durante las transmisiones deportivas, especialmente en niños y adolescentes, y consideró que el Mundial de Fútbol constituye una «vidriera tremenda» para este tipo de mensajes.

El especialista sostuvo que la exposición repetida a estos anuncios naturaliza conductas de riesgo. «Si un adolescente mira la mitad de los partidos del Mundial, tendrá alrededor de 160 oportunidades para escuchar que apostar está bueno», señaló.

Orschansky explicó que Argentina integra un reducido grupo de países donde está permitida la publicidad de casas de apuestas, bebidas alcohólicas y comida ultraprocesada durante los partidos. «Solamente en cuatro países del mundo se autoriza este tipo de publicidad en estas condiciones», afirmó.

El médico también expresó su preocupación por la participación de figuras deportivas de gran influencia en campañas comerciales. «Es la primera vez que veo a Messi haciendo publicidad de una cerveza», comentó, al advertir que estos mensajes pueden reforzar hábitos poco saludables entre los más jóvenes.

En ese contexto, valoró la decisión de la Unión Argentina de Rugby de no aceptar publicidad de plataformas de apuestas online, aun cuando ello implique resignar importantes ingresos económicos. A su juicio, se trata de una determinación basada en principios y en la responsabilidad social de las instituciones deportivas.

Orschansky también destacó la decisión de Cadena 3 de no difundir publicidad de sitios de apuestas, pese a las importantes ofertas comerciales recibidas. «Es una cuestión de valores, de principios, de qué es lo que uno quiere transmitir y representar», sostuvo.

Frente a la falta de mayores restricciones estatales, el pediatra propuso que las familias aprovechen los cortes comerciales para dialogar con los más chicos. «No se trata de apagar la televisión ni de prohibir, sino de comentar lo que están viendo, explicar cómo funcionan las apuestas y cuáles son los riesgos que pueden traer», afirmó.

Para Orschansky, el desafío consiste en formar una mirada crítica frente a mensajes que presentan como atractivos el juego, el consumo de alcohol y la comida poco saludable. «Es una oportunidad fantástica para que cada familia piense cómo quiere criar a sus hijos y qué valores quiere transmitirles», concluyó.

(Cadena3)