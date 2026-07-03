A 93 años de su fallecimiento, recordaron a Hipólito Yrigoyen con un acto en Plaza Yrigoyen

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge participó del acto conmemorativo en homenaje al expresidente Hipólito Yrigoyen, donde resaltó la vigencia de los valores y el legado político del histórico dirigente de la Unión Cívica Radical.

En el día de la recordación de su paso a la inmortalidad, acaecido un 3 de julio de 1933 se realizó, en la plaza que lleva su nombre en Ciudad de Nieva, un emotivo acto en homenaje al ex presidente de la Nación Argentina, doctor Hipólito Yrigoyen, de la que participaron funcionarios y dirigentes de la Unión Cívica Radical.

Al dirigirse a los presentes “Chuli” Jorge expresó, “es un día muy frío, pero muy caliente en los corazones de quienes militamos en este gran partido, el partido centenario que deja ejemplos muy valiosos para las conducciones políticas que hoy nos toca ejercer”.

Además, el jefe comunal señaló que, “esos principios nos orientan en el trabajo diario tanto en el municipio como en el Gobierno provincial”, destacando el compromiso de ambos en esta gestión de Estado, “llevando adelante esos ideales”.

Fue oportuno para el Intendente Jorge, referirse al valor simbólico del espacio donde se realizó el acto, que “muchos la conocen como la Plaza de los Leones, pero es la Plaza Hipólito Yrigoyen, un reconocimiento que el pueblo de Jujuy le brindó hace más de 50 años a este gran presidente de la Argentina”, afirmó.

Luego prosiguió en la alocución el auditor general de la Nación, Alejandro Nieva quien resaltó, “es un legado homenajear la trayectoria, la obra y el pensamiento de don Hipólito Yrigoyen, que nos obliga, nos orienta y nos marca el camino”, al tiempo que remarcó la necesidad de honrar esos principios en el actual contexto político.

A la vez el dirigente sostuvo, “que la política atraviesa un momento de profunda crisis, tanto en la Argentina como en el mundo, donde surgen líderes mesiánicos y populistas que dañan la democracia, por lo que, frente a ese escenario, el radicalismo debe reivindicar la política como una herramienta esencial para transformar la realidad”.

Seguidamente el secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro, destacó “la importancia de mantener viva la memoria del histórico líder”.

Y agregó, “como todos los años, cada 3 de julio nos reunimos en esta Plaza Hipólito Yrigoyen, donde han pasado muchos años y la Argentina ha atravesado distintos momentos que siempre nos llevan a reflexionar sobre los grandes líderes de nuestro partido, especialmente sobre quien fue presidente de los argentinos”, expresó.

Del acto

Inicialmente se procedió a realizar el izamiento del Pabellón Nacional, el Intendente Raúl Jorge; el secretario de Energía, Mario Pizarro y el diputado Mario Fiad. Por la Bandera de la Libertad Civil, lo hicieron el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, Gastón Millón; el auditor Alejandro Nieva junto a Carlos Toconas. Posteriormente los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino, acompañados por la Banda de Música Municipal 19 de abril. A continuación, se colocaron palmas florales, al pie del Monumento de Hipólito Irigoyen a cargo del Intendente Municipal y funcionarios municipales; prosiguió palma floral a cargo del Bloque de Jujuy Crece y finalmente lo hicieron del Comité Provincia UCR.