Multitudinaria marcha universitaria en Jujuy: Fuerte reclamo en defensa de la educación pública

Estudiantes, docentes y trabajadores protagonizaron una masiva movilización en la Capital jujeña, en el marco de la Marcha Federal Universitaria. Exigieron mayor presupuesto, recomposición salarial y garantías para el funcionamiento del sistema educativo.

San Salvador de Jujuy fue escenario este martes de una contundente manifestación en defensa de la universidad pública, donde miles de personas se movilizaron desde la Facultad de Ciencias Agrarias hacia el centro de la ciudad, sumándose a la jornada de protesta que se replicó en todo el país.

La convocatoria reunió a estudiantes, docentes, no docentes, egresados y distintos sectores sociales, en una muestra de unidad frente a la preocupación creciente por la situación presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios.

Durante el recorrido, las columnas avanzaron con banderas, cánticos y carteles que reflejaban un reclamo claro: más financiamiento para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y una urgente recomposición salarial para los trabajadores del sector.

Un reclamo que crece en todo el país

La movilización en Jujuy se inscribe en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, que tuvo su epicentro en Buenos Aires y se replicó en distintas provincias, con una participación masiva que evidencia la magnitud del conflicto.

Desde el ámbito universitario advierten que el sistema atraviesa una situación crítica, con una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios y una reducción real del presupuesto, lo que impacta directamente en el normal desarrollo de las actividades académicas, científicas y de extensión.

La universidad en el centro del debate público

La contundencia de la marcha en Jujuy deja en evidencia que el reclamo por la educación superior ha trascendido el ámbito estrictamente universitario para convertirse en una causa social más amplia.

La universidad pública en Argentina no solo cumple un rol formativo, sino que también representa una herramienta clave de movilidad social, desarrollo regional y producción de conocimiento. En provincias como Jujuy, su importancia es aún mayor, al constituirse como un pilar para el crecimiento local y la generación de oportunidades.

En este contexto, la masiva participación registrada refleja no solo el descontento frente a las políticas actuales, sino también una fuerte defensa de un modelo educativo inclusivo y accesible.

El desafío hacia adelante será encontrar canales de diálogo que permitan dar respuesta a los reclamos, en un escenario donde la educación pública vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional.

La marcha contó con una participación plural que incluyó a los gremios Adiunju, Uduj y Apunju, además de agrupaciones estudiantiles, organizaciones sindicales y ciudadanía en general.

Los gremios advierten que los salarios del sector son los más bajos en dos décadas, con una pérdida del 32% del poder adquisitivo.

Por otro lado, los fondos para el funcionamiento operativo de las facultades registran una caída real del 45,6% en comparación con niveles históricos.

También se expresó el rechazo al desmantelamiento de equipos de investigación y se advirtió por el riesgo que corren las becas estudiantiles.