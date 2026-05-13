El gobernador Carlos Sadir entregó insumos a 16 comunidades guaraníes de San Pedro

El acto de entrega contó con la participación de funcionarios provinciales, municipales y referentes de las 16 comunidades beneficiadas.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega de insumos de primera necesidad destinados a 16 comunidades guaraníes del departamento de San Pedro de Jujuy, en el marco de las políticas de acompañamiento y fortalecimiento que el Gobierno provincial impulsa junto a las comunidades.

Durante el acto, el mandatario destacó el “trabajo en conjunto” que se viene desarrollando a través de las mesas de diálogo entre el Estado provincial y las comunidades. Asimismo, valoró las gestiones y el crecimiento de San Pedro, al tiempo que expresó su preocupación por la situación económica y social que atraviesa el país.

En ese sentido, sostuvo: «nuestro gobierno quiere estar cerca del pueblo, porque sabemos las necesidades”. Además, remarcó la importancia de la presencia territorial del Estado al señalar que “conocemos la situación compleja de muchas familias porque hacemos territorio”.

Como cierre, Sadir convocó a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto y el camino de la solidaridad entre el Gobierno y las comunidades.

Afianzar el vínculo entre Estado y comunidades

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, señaló que la jornada tuvo como objetivo afianzar el vínculo entre el Estado y las comunidades guaraníes, poniendo en valor el respeto por sus tradiciones, culturas y formas de organización.

También aseguró que continuarán las visitas territoriales para profundizar el conocimiento de las distintas realidades y necesidades de cada comunidad. “El diálogo es fundamental para encontrar la mejor calidad de vida”, expresó.

A su turno, el intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, agradeció la visita del gobernador y destacó el acompañamiento del Gobierno provincial mediante obras e infraestructura que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad.

Participaron también del acto el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; la secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz; la directora provincial de Asistencia Directa y Emergencia, Graciela Ortiz; el subsecretario de Gestión, Gustavo Carrasco; concejales de San Pedro, funcionarios municipales e invitados especiales.