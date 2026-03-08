Mujeres de Latinoamérica alzan la voz en un Día Internacional marcado por temores

El Día Internacional de la Mujer en Latinoamérica se conmemora con movilizaciones en diversas ciudades, donde se exigen derechos y justicia ante la creciente violencia y desigualdad que enfrentan las mujeres en la región.

Las mujeres de Latinoamérica se preparan para movilizaciones en varias ciudades este domingo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El objetivo de estas manifestaciones es visibilizar la desigualdad y la violencia física y sexual que afecta a al menos una de cada tres mujeres en la región.

Este año, el lema de las movilizaciones se centra en «derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas», una propuesta de Naciones Unidas para concienciar sobre las barreras que limitan el acceso igualitario a la justicia y a los derechos humanos.

Los recientes cambios políticos en la región, que han favorecido a gobiernos de derecha, han generado preocupación entre activistas y expertos. La victoria de José Antonio Kast en Chile, Nasry Asfura en Honduras y Laura Fernández en Costa Rica han intensificado los temores de retrocesos en los logros alcanzados por las mujeres en las últimas décadas.

Los temores se han visto avivados por las políticas implementadas en Argentina por el presidente Javier Milei, quien ha eliminado la subsecretaría contra la violencia de género y ha recortado subsidios y programas de protección social destinados a las mujeres, como parte de su agenda de reducción de gastos.

Estefanía Vela, directora ejecutiva de la ONG mexicana Intersecta, advierte que el giro político hacia la derecha puede significar un retorno a roles tradicionales para las mujeres, lo que afectaría las conquistas de los últimos años.

A pesar de este panorama, en países como México se han comenzado a implementar cambios positivos en favor de los derechos de las mujeres bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia en octubre de 2024.

Entre las reformas promovidas por Sheinbaum, se incluye el fortalecimiento de la protección a las mujeres, la garantía de igualdad salarial y la obligación a las fiscalías de investigar con perspectiva de género los homicidios de mujeres.

Violencia y desigualdad

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2024 al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razones de género en 26 países de la región, lo que representa un promedio de 11 muertes diarias.

Honduras encabeza la lista con la tasa más alta de muertes violentas, alcanzando 4,3 por cada 100.000 mujeres, seguido por México, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Bolivia.

La situación de violencia física y sexual en la región es alarmante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para 2023, una de cada tres mujeres de 15 años o más ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida.

Esta violencia se desarrolla en un contexto donde el acceso a la justicia es limitado. ONU Mujeres ha señalado que, a pesar de que 87 países han promulgado leyes contra la violencia doméstica, las mujeres enfrentan estigmatización, culpabilización y desconfianza hacia las instituciones, lo que obstaculiza su acceso a la justicia.

En México, solo el 13,1% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas han presentado denuncias ante las autoridades.

(Cadena3)