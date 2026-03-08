El Departamento de Estado de EE.UU. ha facilitado casi dos docenas de vuelos de evacuación desde Medio Oriente

El Departamento de Estado de EE.UU. ha facilitado “casi dos docenas de vuelos chárter y ha evacuado de forma segura a miles de estadounidenses de Medio Oriente”, dijo este domingo un alto funcionario del Departamento de Estado.

El subsecretario adjunto de Estado Dylan Johnson dijo que el Departamento de Estado seguirá intensificando sus esfuerzos, pero también afirmó que algunas personas a las que se les ofrece transporte facilitado por Estados Unidos lo están rechazando.

“En este momento, más de la mitad de los ciudadanos estadounidenses que solicitaron ayuda para salir del país rechazan las opciones de transporte proporcionadas por el Gobierno de EE.UU. cuando se les contacta. Algunos ciudadanos estadounidenses desean permanecer en el país, mientras que otros prefieren una opción alternativa de salida”, dijo en un comunicado.

Johnson dijo que el grupo de trabajo del departamento ha “asistido directamente a más de 19.000 estadounidenses en el extranjero, ofreciendo orientación de seguridad y asistencia para viajes”.

Más de 32.000 ciudadanos estadounidenses han regresado de forma segura a Estados Unidos desde Medio Oriente desde el inicio de las operaciones militares el fin de semana pasado, dijo, aunque esta cifra incluye a personas que regresaron por sus propios medios sin ayuda del Gobierno de EE.UU.

“Los ciudadanos estadounidenses en Omán, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita e Israel que necesiten asistencia para viajar deben completar el formulario de registro de crisis”, dijo Johnson.

“Los estadounidenses en Medio Oriente que necesiten asistencia pueden llamar al Departamento de Estado de EE.UU., las 24 horas del día, al +1-202-501-4444”.

