MPA: 29 procedimientos contra el narcomenudeo y 32 personas detenidas

Tras investigaciones impulsadas por la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, el Ministerio Público de la Acusación, junto a la Dirección General de Narcotráfico, la Agencia de Delitos Complejos de la Policía de Jujuy y con la colaboración de las Brigadas de narcotráfico, Personal de Infantería y CEOP de la Policía de la Provincia de Jujuy concretó 29 procedimientos en distintos puntos de la provincia.

Las medidas se realizaron entre el 01 y el 08 de agosto del corriente año y contaron con la intervención de las brigadas de narcotráfico de Palpalá, Perico, San Pedro y otras unidades operativas, bajo la coordinación de los fiscales Dra. Angélica Solís, Dr. Luis Marcelo de Aparici, Dr. Alejandro Gurrieri, Dr. Monaldi Pancich, Dr. Juan Carlos Baiud, Dra. Daniela Guerrero y ayudantes fiscales Dr. Mariano Medina y Dr. Julio Guerrero.

Durante los operativos se llevaron a cabo allanamientos en domicilios señalados como puntos de venta, procedimientos en espacios públicos, controles en el marco de investigaciones en curso y actuaciones en unidades penitenciarias.

El despliegue concluyó con la detención de 32 personas mayores de edad, todas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, principalmente por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Como resultado, se logró el secuestro de 17.805 dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base, 16.538 dosis de marihuana, 10 plantines de marihuana, 44 teléfonos celulares, 12 balanzas de precisión, 3 automóviles, 1 camioneta, 1 motovehículo, $ 3.038.070 en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa.

Cada procedimiento fue acompañado por personal fiscal, que dispuso las medidas de irrupción, requisas, narcotest y formalización de imputaciones, conforme al artículo 5, inciso “C”, de la Ley 23.737 y al artículo 287 del Código Procesal Penal.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Con este operativo, se logró evitar la circulación de aproximadamente 34.000 dosis individuales de estupefacientes, reforzando el compromiso del Ministerio Público de la Acusación y de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcomenudeo.

El Ministerio Público de la Acusación cuenta con buzones de denuncias anónimas en oficinas del MPA, hospitales, centros vecinales, asociaciones civiles y otros espacios comunitarios con fácil acceso para la población.

Podés consultar el buzón más cercano a través del siguiente enlace: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1rTE2ReRviycvX2duRXsNsXI7bhR5oBg&ll=-23.350529840280362%2C-65.00262715&z=8

Recordá que también Podés realizar tu denuncia anónima en el sitio web del Ministerio Público de la Acusación: denuncias.mpajujuy.gob.ar