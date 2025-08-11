Las 24 Horas de Jujuy – Argentina Carbon Forum 2025: Jujuy consolida su participación en la agenda climática global

Diario digital!

URGENTE

Argentina Carbon Forum 2025: Jujuy consolida su participación en la agenda climática global

11 / agosto / 2025 Tecnologia

Se trata de espacios dedicados a los mercados de carbono, la sostenibilidad y las oportunidades de desarrollo en el marco de las discusiones sobre ambiente.

La ministra María Inés Zigarán junto a la directora de Cambio Climático de Jujuy, Rosario Boggione, participaron de Argentina Carbon Forum 2025, organizado por Mexico2 y el Gobierno de Córdoba, un evento que reunió a las provincias argentinas y sector privado para facilitar las herramientas que le permitan el acceso a financiamiento climático.

En la oportunidad, además se generaron las sinergias y vínculos para que las jurisdicciones fortalezcan sus capacidades institucionales y se posicionen como actores clave en la implementación de políticas climáticas ambiciosas con impacto territorial.

Durante su participación, la ministra Zigarán integró el panel “Panorama provincial y respuestas locales al cumplimiento de la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático 27.520: Norte Grande y Alianza Verde”, donde compartió los avances y desafíos que enfrenta Jujuy en su camino hacia una transición energética justa, inclusiva y territorialmente equitativa.

En ese sentido la titular de la cartera de ambiente destacó la importancia del rol de los estados subnacionales en materia de acción climática, poniendo de relieve que Jujuy particularmente ya cuenta con su Plan Provincial de Respuesta aprobado y en etapa de socialización. Además, ponderó las medidas de mitigación y adaptación que se vienen impulsando, y los aportes concretos a la estrategia nacional para la reducción de emisiones.

“Los estados subnacionales son actores territoriales clave, porque son los que conocen la realidad de sus comunidades, y son los que gestionan de manera directa los recursos naturales, de ahí la importancia de participar en foros internacionales donde las decisiones deben incluir esa mirada, y garantizar el acceso al financiamiento que fortalezca nuestras políticas públicas ambientales y climáticas”, evaluó la ministra Zigarán.

Por su parte, Rosario Boggione formó parte del panel “La visión de los gobiernos subnacionales que integran Under2”, donde resaltó el papel de las provincias en el cumplimiento de los compromisos internacionales y compartió los desafíos y políticas que posicionan a Jujuy como una de las provincias líderes en acción climática en Argentina.

El evento, realizado en el Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos de Córdoba, reunió a más de 2000 participantes, entre especialistas, emprendedores, estudiantes, comunidades y público interesado en la transición energética y la acción climática.

Además de los paneles, se desarrollaron talleres prácticos con experiencias reales y herramientas para que empresas, gobiernos y organizaciones incorporen estrategias de sostenibilidad y aprovechen las oportunidades de la economía verde.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

.

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos sectoriales

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos...

Ago 08, 2025 0

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de...
Leer más
SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los...

Ago 08, 2025 0

Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y...

Ago 07, 2025 0

Salud

Jujuy se suma a la campaña de detección gratuita de enfermedad psoriásica

Jujuy se suma a la campaña de detección gratuita de enfermedad...

Ago 11, 2025 0

Hay turnos disponibles en Jujuy y es importante darle visibilidad a todas las personas que puedan presentar síntomas, con lo difícil que es hoy conseguir un turno médico, a través de esta...
Leer más
El ISJ inicio con el 2° ciclo del “Taller de Cocina Saludable”

El ISJ inicio con el 2° ciclo del “Taller de...

Ago 11, 2025 0

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

El vicegobernador recibió a miembros del...

Ago 08, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario