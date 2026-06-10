Morosidad y crédito: Catamarca figura entre las provincias con más dificultades para cumplir pagos financieros

Un informe basado en datos del BCRA ubicó a Catamarca entre las provincias con mayor morosidad del país. La informalidad laboral y los bajos ingresos explican las dificultades para afrontar deudas.

La situación financiera de los hogares catamarqueños vuelve a encender señales de alerta. Un relevamiento elaborado por la consultora Analytica, a partir de información del Banco Central de la República Argentina (BCRA), muestra que la provincia se encuentra entre las más comprometidas del país en materia de incumplimiento de créditos.

Según el estudio, el 34,8% de los deudores de Catamarca registra atrasos superiores a los 90 días en sus obligaciones financieras, un porcentaje que coloca a la provincia en el tercer puesto del ranking nacional, detrás de San Juan (36%) y La Rioja (35,3%).

El dato refleja que más de uno de cada tres tomadores de crédito presenta dificultades para sostener sus compromisos de pago, en un contexto marcado por restricciones económicas y una recuperación desigual de los ingresos.

Una brecha que también impacta en el acceso al financiamiento

El informe de Analytica sostiene que los mayores niveles de mora no necesariamente están asociados a un mayor endeudamiento, sino a las condiciones estructurales que determinan la capacidad de pago de la población.

En ese sentido, las provincias del Norte argentino y de la región de Cuyo concentran los porcentajes más elevados de incumplimiento, pese a que cuentan con una menor proporción de personas integradas al sistema financiero formal.

La investigación señala que factores como la informalidad laboral, ingresos promedio más bajos y un acceso limitado a herramientas de financiamiento ayudan a explicar por qué estas jurisdicciones enfrentan mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.

En contraste, los menores niveles de mora se registran en la Ciudad de Buenos Aires (16,1%), La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,6%), provincias que exhiben diferencias superiores a los 20 puntos porcentuales respecto de los distritos más comprometidos.

Endeudamiento y mora no siempre avanzan juntos

Uno de los aspectos destacados por los analistas es que las regiones con mayores montos de deuda por habitante no son necesariamente las que presentan más incumplimientos.

Provincias como Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego figuran entre las que poseen mayores niveles de financiamiento por persona, pero no aparecen entre las jurisdicciones con peores indicadores de mora.

Para los especialistas, este comportamiento evidencia que la clave no está en cuánto se debe, sino en la capacidad de generar ingresos suficientes para afrontar los compromisos asumidos.

Un reflejo de las diferencias económicas regionales

El trabajo también advierte sobre una creciente fragmentación económica entre regiones. Mientras las actividades vinculadas a sectores exportadores mantienen mejores condiciones de acceso al crédito, gran parte de los hogares y empresas orientados al mercado interno enfrentan mayores restricciones financieras.

Desde esta perspectiva, la distribución territorial de la mora funciona como un indicador de las desigualdades económicas existentes. Allí donde predominan menores niveles de formalidad laboral y salarios más reducidos, aumentan las dificultades para sostener pagos, acceder a nuevas líneas de crédito y financiar proyectos productivos.

En este escenario, Catamarca aparece entre las provincias más afectadas por los incumplimientos financieros, una situación que, según el informe de Analytica basado en datos del BCRA, expone desafíos persistentes para fortalecer la inclusión financiera y mejorar la capacidad de acceso al crédito en la economía provincial.

(InfoNegocios)