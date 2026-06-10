Jujuy dice presente en el mundo: Destacada participación jujeña en el II Encuentro Mundial de Veteranos de Guerra

En Buenos Aires desde el 9 al 11 de junio de 2026 y bajo el lema “Honor, Soberanía y Paz”, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sede del II Encuentro Mundial de Veteranos de Guerra.

Se trata de un acontecimiento internacional que reúne a representantes de más de 15 países de América para intercambiar experiencias, reflexiones y propuestas vinculadas a la defensa de la soberanía, la paz y el reconocimiento de quienes sirvieron a sus naciones.

La provincia de Jujuy tendrá una importante representación a través de una delegación integrada por el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy, Héroe de Malvinas Antonio Leguina; la Dra. María Eugenia Jamarlli, asesora de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina “2 de Abril”; Rosendo Jurado, Mario Rodríguez y otros veteranos jujeños que están participando de las distintas actividades programadas.

El encuentro es organizado por la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina 2 de Abril junto a la Alianza Mundial de Veteranos, y contará con la presencia de delegaciones de Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Canadá, México, Estados Unidos, República Dominicana, entre otros países.

Cronograma de actividades

Martes 9 de junio

Recepción y acreditación de delegaciones.

Acto en el Cenotafio Nacional.

Acto inaugural del II Encuentro Mundial de Veteranos.

Discursos de autoridades de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina, la Confederación Latinoamericana de Veteranos de Guerra y la Alianza Mundial de Veteranos.

Ágape de recepción.

Miércoles 10 de junio

Jornada central de conferencias y ponencias internacionales sobre:

Soberanía y veteranos.

Amenazas a la soberanía.

Justicia transicional.

Criminología en jóvenes.

Asociación de oficiales retirados.

Justicia transnacional y fuerza pública.

Historia militar de la Guerra de Malvinas.

El veterano como actor moral y social en la construcción de la paz.

La vida de los policías después del retiro.

El veterano como reserva moral y centinela de la paz hemisférica.

Soberanía en Perú.

Malvinas Argentina y Fueguina, Patria Bicontinental.

Entre los expositores internacionales se destacan representantes de República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Colombia, México, Canadá, Panamá y Perú

Jueves 11 de junio

Visita al Centro de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina (COPNA).

Intercambio de presentes institucionales.

Almuerzo de despedida.

El presidente de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina, Ramón López, destacó que el encuentro permitirá compartir experiencias y fortalecer los lazos entre los veteranos del continente: “Estamos preparados para recibir a nuestros hermanos que nos traerán y compartirán sus experiencias. Se trabajó para que a todos nos sirva escucharnos e intercambiar pensamientos sobre soberanía, honor y paz”.

La participación jujeña en este encuentro internacional reafirma el compromiso de la provincia con la causa Malvinas, la defensa de la soberanía nacional y el reconocimiento permanente a quienes sirvieron a la Patria. Jujuy volverá a estar presente en un escenario mundial, llevando la voz de sus veteranos y fortaleciendo los vínculos de fraternidad entre los pueblos de América