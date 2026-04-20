Monterrico: Voraz incendio en un taller mecánico dejó daños totales en tres vehículos

​Efectivos del Cuartel IV de Bomberos de la Unidad Regional 6 intervinieron esta mañana en un incendio estructural desatado en una vivienda que funcionaba como taller mecánico, ubicada en el barrio Virgen del Rosario.

El siniestro, que comenzó alrededor de las 08:00 horas, requirió un intenso trabajo conjunto entre la Policía de la Provincia y Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a casas colindantes.

​Tras controlar el foco ígneo mediante el uso de líneas de ataque y tareas de enfriamiento, el personal especializado constató daños de gran magnitud en tres automóviles que se encontraban en reparación.

SE tratan de un Chevrolet Corsa blanco resultó con destrucción total, mientras que un Renault 9 y un Renault Megane sufrieron daños críticos en los motores, el torpedo y el habitáculo, además del evidente ennegrecimiento de paredes y techos del inmueble.

​Personal de la Seccional 29° y Criminalística realizaron las pericias en el lugar para determinar las causas que originaron el fuego en la propiedad del damnificado, un hombre de 41 años.

Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad, aunque las pérdidas materiales para el tallerista son cuantiosas, quedando las actuaciones a cargo de la Justicia local.