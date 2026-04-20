Con diversas actividades tecnológicas comenzó la “Semana de la Innovación” en la Capital

En el marco del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, que se celebra el martes 21 de abril, la Municipalidad de la capital inició oficialmente la Semana de la Innovación, con una agenda cargada de actividades, talleres y capacitaciones tecnológicas destinadas al público en general. La iniciativa busca facilitar el acceso a nuevas herramientas digitales y fomentar el pensamiento creativo para el desarrollo local.

Durante la presentación, la directora general de Desarrollo, dependiente de la Secretaría de Planificación y Ambiente, Jimena Jurado, expresó: “Desde el municipio estamos muy satisfechos de iniciar la Semana de la Innovación con este lanzamiento, que coincide con la víspera del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, que se conmemora este 21 de abril”.

Seguidamente, añadió que “la agenda de actividades prevista para la semana busca posicionar a la ciudad a la vanguardia del desarrollo, promoviendo espacios donde las ideas se transformen en proyectos y visibilizando todo lo que se viene trabajando a través de la Dirección de Gobernanza Digital y la Dirección de Innovación, en esta segunda edición de la Semana de la Innovación, con más desafíos y capacitaciones”.

Por su parte, el director de Modernización, Fernando Baca, anticipó las actividades que se desarrollarán en este marco, que iniciaron con la capacitación en innovación creativa destinada a empleados municipales, en colaboración con la Provincia de Jujuy, como primera etapa.

En ese sentido, adelantó que el martes 21 de abril se realizará la actividad denominada “IA para tu negocio”, destinada a emprendedores y comerciantes que deseen incorporar herramientas digitales para crecer. La propuesta se llevará a cabo en el Faro del Saber y en el Centro Cultural “Jorge Cafrune” de Alto Comedero.

En tanto, el miércoles 22 habrá varias actividades relacionadas con los videojuegos, destinadas a niños y jóvenes en Alto Comedero. Entre ellas, se destaca “Activá tu talento: IA, tu copiloto de estudio”, orientada a estudiantes secundarios y terciarios, que se realizará de 9 a 12 horas en el Faro del Saber. Por la tarde, de 15 a 21 horas, en el Centro Cultural “Jorge Cafrune”, se desarrollará el Taller & Torneo Phygital, que combina el mundo físico y digital en una experiencia innovadora que integra desafío físico, competencia virtual y estrategia en equipo. Este formato, que viene revolucionando el deporte a nivel global, propone una dinámica en la que los participantes pondrán a prueba su velocidad, coordinación y trabajo colectivo, en una disciplina que fusiona el fútbol físico y el electrónico.

Por otro lado, el jueves 23 de abril tendrá lugar la capacitación en streaming, una actividad orientada a quienes deseen dar el salto de consumidores a creadores de contenido. Durante la jornada, los asistentes podrán adquirir herramientas clave para producir transmisiones en vivo con calidad profesional, abordando aspectos como la operación técnica, el diseño de propuestas, la oratoria frente a cámara y estrategias de monetización.

Finalmente, el viernes 24, la agenda estará destinada a alumnos del nivel primario, con una muestra de robótica, impresión 3D y actividades inmersivas en ciencia y tecnología, en el marco de la propuesta “Laboratorios Kids”, que se desarrollará en el Faro del Saber de 8 a 12 horas.

Por su parte, la directora general de Innovación, Melisa Silva, manifestó: “Estamos muy contentos con la convocatoria. Partimos del concepto de que innovar es hacer mejor las cosas, incorporar nuevas herramientas y aprender más para lograr mejores resultados. Nos alegra que la gente se haya interesado por esta temática”.

En este sentido, Silva destacó la articulación de diversos sectores, conformando una red de trabajo que incluye a empresas privadas, al Estado provincial, a la universidad y a la ciudadanía en general, con el objetivo de acercar a los vecinos las últimas tendencias y herramientas de innovación con aplicación real, tanto en el ámbito administrativo y académico como en el sector comercial.

Desde la Dirección de Oficios y Empleo, Silvina Márquez resaltó: “La innovación es fundamental. Es un eje central en este contexto, donde los oficios y las capacitaciones deben actualizarse permanentemente. Es la herramienta que nos permite brindar a las personas mejores oportunidades laborales, más eficientes y acordes a las demandas actuales”.

Finalmente, el coordinador de Innovación, Sergio Morales, explicó: “La iniciativa surge en sintonía con las Naciones Unidas, que estableció el 21 de abril como el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Por este motivo, se diseñó una agenda intensa que no se limita al Faro del Saber, sino que se extiende a otras dependencias de la Dirección de Innovación, llevando estas herramientas a distintos puntos de la ciudad”.