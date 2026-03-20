Ministerio de Salud: Actualmente son 12 los casos confirmados de chikungunya

Mientras continúan las acciones integrales, Salud recuerda a la comunidad que, sin mosquitos, se reduce la posibilidad de casos.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad la actualización del reporte epidemiológico: “se confirmaron tres nuevos casos de chikungunya en la provincia, por lo que a la fecha hay un total de 12 personas cursan la infección”, explicó el secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, y agregó que “todos los pacientes se encuentran estables, con manifestaciones sintomáticas leves a moderadas sin requerimiento de internación y con el seguimiento y los controles correspondientes”.

Asimismo, detalló que dos de los nuevos casos se ubican en Aguas Calientes y el restante en el barrio Alto Comedero de la capital provincial. “Esto significa que al día de hoy se registran 8 casos en Aguas Calientes, 2 en Perico, 1 en Caimancito y 1 en San Salvador”, agregó Cadar.

Acciones integrales contra dengue y chikungunya

“El trabajo articulado frente a dengue y chikungunya continúa en la provincia a través de los equipos de APS y los diferentes hospitales de la red pública. La vigilancia sanitaria es permanente; esto nos permite detectar de manera temprana cualquier caso sospechoso, activando la investigación epidemiológica y ante la confirmación diagnóstica, realizar los bloqueos peridomiciliarios, reforzar el descacharrado y cumplir con la fumigación en los casos que se indiquen”, afirmó el funcionario.

En tanto, remarcó las acciones junto a los municipios y reiteró a la población la importancia de fortalecer los hábitos en la vivienda. “Debemos eliminar los potenciales criaderos de mosquitos, esto es cualquier recipiente que pueda acumular agua y mantener limpios patios y jardines. También, evitar las picaduras usando repelente y en lo posible, ropa con mangas largas”. “Las personas que presenten síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares principalmente, así como vómitos, dolor abdominal o diarrea, deben concurrir de inmediato a la consulta médica, evitando la automedicación para que se pueda analizar el caso y continuar el seguimiento adecuado”, concluyó.

En el sistema público, se puede acudir al CAPS u hospital más más cercano o bien realizar la consulta virtual ingresando en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ de lunes a domingos de 8 a 20 horas.