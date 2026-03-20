Gremios realizaron la marcha de antorchas y anunciaron medidas de fuerza

Sigue el malestar de los gremios estatales de Jujuy. Centenares de trabajadores del sector de educación, salud, municipal y otros realizaron una nueva marcha de antorchas para hacer conocer sus reclamos.

Los mismos partieron desde los distintos gremios convergiendo todos en el centro de San Salvador y finalizó en la Plaza Belgrano, donde rechazaron el adelanto del aumento del 4%.

A la vez que denunciaron que esto se trata de una maniobra del Gobierno para congelar los sueldos hasta junio.

Recordaron que el gobierno provincial prometió un incremento del 10% en tres tramos, dos de 4% y uno de 2%. El segundo tramo, que debía liquidarse con los sueldos de abril, es el que adelantó para este mes.

Los reclamos

Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS, expresó el rechazo al cierre “unilateral” de la paritaria por parte del Gobierno.

Agregando la dirigente, “en febrero ya nos tendrían que haber dado un 10% completo. Ahora adelantan cuotas previstas y nos dejan sin paritarias para mayo o junio. La preocupación es total”.

Por su parte, Sebastián López, titular del SEOM, fue lapidario con la oferta del Ejecutivo, calificándola de “inequitativa, injusta y no realista”.

Remarcando a la vez que el 4% ni siquiera roza la inflación proyectada, profundizando la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores municipales en particular y de todos los estatales en general.

El miércoles paro

Los dirigentes gremiales confirmaron que no habrá marcha atrás en el plan de lucha. Ante la falta de una “respuesta coherente” de la Casa de Gobierno, anunciaron que las medidas de fuerza serán progresivas.

El primer de esto es el paro convocado para este miércoles 25, que busca paralizar las actividades en escuelas y las reparticiones públicas en toda la provincia.