Miles de vecinos protestan contra los centros de datos de IA por un ruido que casi nadie puede oír

Un solo centro de datos de IA puede consumir tanta electricidad como una ciudad mediana, mientras las protestas vecinales por infrasonidos ya están frenando proyectos multimillonarios en EEUU y Europa.

La expansión de la inteligencia artificial está disparando la demanda energética global hasta niveles que obligan a reforzar redes eléctricas y aumentar el gasto doméstico en electricidad.

La industria tecnológica ya estudia centros de datos flotantes capaces de reducir millones de litros de consumo de agua al año y alejar el impacto acústico de las zonas urbanas.

Los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial ya estaban en el centro del debate por su enorme consumo eléctrico y de agua, pero ahora emerge un problema menos visible y mucho más difícil de controlar: los infrasonidos generados por la infraestructura de IA. Estas vibraciones de baja frecuencia, generadas por sistemas de refrigeración y miles de servidores funcionando sin descanso, apenas se oyen, pero sí se perciben físicamente. El fenómeno ya provoca quejas vecinales en Estados Unidos y Europa, mientras la presión sobre la red eléctrica sigue disparando el precio de la luz.

Impacto acústico y presión energética

El auge de la inteligencia artificial generativa ha multiplicado el tamaño y la actividad de los centros de datos. Algunos complejos tecnológicos ya consumen tanta electricidad como ciudades medianas, obligando a reforzar infraestructuras eléctricas enteras. En Estados Unidos, el crecimiento energético de la IA ya afecta directamente a las facturas domésticas.

Los infrasonidos proceden principalmente de turbinas de refrigeración y ventiladores industriales.

Estas vibraciones quedan fuera del rango auditivo convencional, pero pueden provocar fatiga, estrés e insomnio.

El impacto aumenta porque los centros de datos funcionan las 24 horas y suelen instalarse cerca de áreas urbanas.

Consecuencias sociales y regulatorias

La expansión acelerada de centros de datos empieza a chocar directamente con la oposición vecinal. En varios estados de EEUU y regiones europeas, las protestas ciudadanas ya están retrasando proyectos multimillonarios relacionados con inteligencia artificial. Algunas administraciones locales han endurecido licencias urbanísticas y exigencias acústicas tras recibir reclamaciones constantes por ruido, vibraciones y saturación eléctrica. Para las grandes tecnológicas, cada bloqueo compromete la expansión de capacidad necesaria para sostener la IA generativa.

El debate también alcanza al impacto medioambiental. Los sistemas de refrigeración consumen millones de litros de agua al año y requieren enormes cantidades de energía para mantener temperaturas estables. La propia industria tecnológica reconoce ya la necesidad de rediseñar su infraestructura. El crecimiento de la demanda eléctrica vinculada a la inteligencia artificial está obligando a replantear infraestructuras críticas y modelos de consumo energético. Al mismo tiempo, millones de hogares intentan contener gastos asociados a la factura de la luz en un contexto de costes cada vez más inestables.

¿Infraestructuras flotantes cómo modelos alternativos?

Ante este escenario, empiezan a aparecer soluciones extremas. Una de las más ambiciosas plantea construir centros de datos flotantes alimentados por el movimiento de las olas y refrigerados directamente con agua marina. El objetivo es reducir el consumo eléctrico asociado a la climatización y alejar los efectos acústicos de las zonas residenciales. Estas plataformas podrían funcionar además con energías renovables marinas y disminuir la presión sobre las redes terrestres y sobre el conjunto del sistema eléctrico.

La industria tecnológica observa estas iniciativas como una posible salida estructural al impacto energético y acústico de la IA. Los infrasonidos han abierto un nuevo frente en torno a la inteligencia artificial: el de la salud pública y la habitabilidad urbana. Lo que parecía una revolución digital limpia empieza a revelar costes ocultos mucho más complejos de gestionar.

Fuente: papernest.es/blog/vecinos- protestan-contra-los-centros- de-datos-por-ruido-que-nadie- puede-oir/