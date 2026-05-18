Experiencias jujeñas en telemedicina se presentaron en Paraguay

Los aportes se compartieron en el reciente Congreso de Salud del Chaco Paraguayo analizando los desafíos del sistema sanitario en la Ruta Bioceánica.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó que la provincia participó recientemente del Congreso de Salud del Chaco Paraguayo, representada por el referente en Salud Digital y telemedicina Augusto Ittig, invitado especialmente a la mesa panel “Salud en la Ruta Bioceánica: integración, innovación y cooperación regional” junto a destacados profesionales e investigadores de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Paraguay.

En la oportunidad, Ittig presentó las experiencias desarrolladas en el sistema público de salud de Jujuy que permiten el acceso de la comunidad a la consulta virtual, desarrollando el trabajo de telemedicina en diferentes especialidades en la práctica diaria mientras impacta de manera positiva en las comunidades, fortaleciendo la equidad en salud, la cobertura de territorios extensos y la reducción de los tiempos de respuesta.

En tanto, anticipó el trabajo articulado en materia sanitaria que requiere la integración regional a partir del Corredor Bioceánico.

El Congreso de Salud del Chaco Paraguayo se realizó bajo la organización de la Universidad Evangélica del Paraguay y los hospitales de Filadelfia y Loma Plata en Loma Plata, Paraguay, del 22 al 25 de abril pasados.