Messi estiró su ventaja como máximo goleador de los Mundiales.

El capitán argentino volvió a anotar un tanto y ya lleva 19 gritos en toda la historia de las Copas del Mundo.

El astro y capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, estiró este sábado su ventaja como máximo goleador de los mundiales al marcarle de tiro libre un gol en el triunfo por 3 a 1 sobre Jordania, por la tercera fecha del Grupo J del Mundioal 2026.

Messi, quien entró a los 15 minutos del complemento por Lautaro Martínez y a los 35 convirtió el tanto para el elenco nacional, llegó a los 19 gritos en las Copas del Mundo y ahora le sacó tres al alemán Miroslav Klose y al francés Kylian Mbappé, ambos con 16.

Además del delantero del Real Madrid, que en la última jornada no convirtió, los otros dos futbolistas que podrían alcanzarlo, aunque están lejos son el inglés Harry Kane, quien sí marcó y acumula 11 conquistas, y el portugués Cristiano Ronaldo, que no pudo hacerlo y se quedó con 10.

Messi suma 19 goles, luego siguen Klose y Mbappé, con 16; el brasileño Ronaldo Nazário tiene 15; el alemán Gerd Müller, 14; y el galo Just Fontaine con 13.

La primera anotación de Messi en un Mundial se dio en Alemania 2006, cuando convirtió un tanto en la goleada 6-0 a Serbia y Montenegro.

Tuvieron que pasar otros ocho años para que volviera a anotar en la competición. Fue en Brasil 2014, donde se destacó con cuatro tantos (todos ellos en la fase de grupos, frente a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria por duplicado).

En Rusia 2018 el rosarino tuvo una floja actuación y solo pudo convertirle a Nigeria, en el último partido de la fase de grupos.

Cuando parecía que Messi iba a terminar muy lejos de entrar entre los máximos goleadores en Mundiales, llegó su impresionante actuación en Qatar 2022 para revertir la situación.

La “Pulga” hizo siete goles en aquella edición, dos en la fase de grupos y cinco en las instancias de eliminación directa, y fue clave para guiar a la Selección argentina hacia el tan ansiado título.

Finalmente, en este Mundial 2026 brilló con tres goles frente a Argelia, para llegar a los 16, luego vinieron dos ante Austria y en esta ocasión uno más ante Jordania para superar ampliamente la línea de Klose y de Mbappé.

Los goles de Messi en Mundiales:

-Alemania 2006:

Serbia y Montenegro (1)

-Brasil 2014:

Bosnia y Herzegovina (1)

Irán (1)

Nigeria (2)

-Rusia 2018:

Nigeria (1)

-Qatar 2022:

Arabia Saudita (1)

México (1)

Australia (1)

Países Bajos (1)

Croacia (1)

Francia (2)

-Estados Unidos, México y Canadá 2026:

Argelia (3)

Austria (2)

Jordania (1)

Agencia NA