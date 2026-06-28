Líder supremo de Irán exige que «criminales» de EE.UU. e Israel rindan cuentas y sean llevados ante la justicia

El dirigente acusó a ambas naciones de perpetrar «crímenes de guerra», un «asesinato de niños sin precedentes en Minab y Lamerd» y bombardeos contra centros médicos y de servicios.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtabá Jameneí, exigió procesar penalmente a Estados Unidos e Israel por los recientes conflictos bélicos. El anuncio se realizó este domingo durante la conmemoración de la Semana del Poder Judicial en el país, informaron medios locales.

El clérigo argumentó que las declaraciones públicas de ambos países facilitan una ofensiva legal internacional. El «descarado orgullo» de algunos líderes estadounidenses y sionistas sobre sus ataques representa una clara «admisión de culpa», afirmó Jameneí para justificar su reclamo de justicia, sentando las bases para la «reivindicación de los derechos pisoteados de la nación».

El dirigente acusó a ambas naciones de perpetrar «crímenes de guerra», un asesinato de niños sin precedentes en Minab y Lamerd» y bombardeos contra centros médicos y de servicios. Además, condenó el asesinato de su predecesor, el ayatolá Alí Jameneí, el 28 de febrero —en un ataque aéreo conjunto de Washington y Tel Aviv contra Teherán—, a quien calificó de mártir.

«Los criminales deben rendir cuentas y ser llevados ante la justicia por sus actos delictivos», precisó, señalando que cada caso constituye un expediente de «cientos, y de hecho miles, de importantes causas judiciales que deben ser llevados a juicio con seriedad en tribunales nacionales e internacionales».

Para lograr estas condenas, Jameneí ordenó a los tribunales del país dar prioridad a las investigaciones contra los responsables de estas agresiones. Además, pidió acelerar la digitalización del sistema judicial para defender con mayor eficacia los derechos vulnerados del pueblo iraní. Insistió en la necesidad de un «seguimiento continuo hasta que se dicte sentencia y su ejecución se encomiende a las autoridades competentes», medida que, en su opinión, evitará que se repitan dichos delitos.

Irán ha enfatizado en el pasado que las expresiones «crímenes de guerra» y «crímenes de lesa humanidad» no bastan para describir la gravedad de las atrocidades que comete EE.UU. contra la República Islámica. Además, denunció que, cuando Washington y sus aliados matan gente de manera abierta «hablan de error y equivocación», pero no aceptan este tipo de justificaciones para otros países. (RT)