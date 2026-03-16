Mes de la Mujer: Jornada de promoción y prevención de la violencia de género en Tilcara

A través de un stand informativo se realizó la promoción y prevención de la violencia de género en el mes de la Mujer en la plaza de Tilcara

Como políticas públicas de prevención de la violencia de género se desarrolló en la ciudad de Tilcara la promoción de servicios para la asistencia a mujeres en situación de violencia y prevención de la violencia de género, en el marco del mes de la mujer.

Promoción y Prevención

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades a través de un stand informativo entregó folletería sobre los dispositivos disponibles en la provincia para atención y acompañamiento de mujeres y personas de la diversidad en situación de violencia. Asi también se informó a la comunidad sobre los tipos y modalidades que existen de violencia para que puedan identificarla e inmediatamente solicitar ayuda en los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia y lugares habilitados correspondientes.

En Jujuy existen 19 dispositivos que cuentan con profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes evalúan cada caso y acompañan el proceso de forma personal.

El equipo del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Maimará estuvo a cargo de la jornada donde se interactuó con la gente del lugar quienes consultaban o querían informarse sobre la violencia de género y sus consecuencias. Donde concurrir y como ayudar a una persona en situación de vulnerabilidad.

En la oportunidad se promocionó la línea gratuita provincial 0 800 888 4363 que funciona las 24 horas todos los días del año.