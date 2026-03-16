Los centros culturales de Jujuy abren la temporada con diversas actividades gratuitas

El lanzamiento se realizó en la Casa Museo Macedonio Graz.

Los centros culturales de San Salvador de Jujuy arrancan la temporada con una agenda integrada. El lanzamiento se realizó en la Casa Museo Macedonio Graz, ubicada en Lamadrid esquina Güemes.

José Rodríguez Bárcena, secretario de Cultura, explicó el espíritu de la propuesta: «Una manera de presentar de forma conjunta las actividades, con un sentido orgánico, para que el público pueda visitar, armar su agenda, cada día tener propuestas diferentes». Destacó además que todos los espacios —Cultura Arte, Caja, Casa Macedonio Graz y Casa de las Letras— «son públicos y con entradas libres y gratuitas».

El funcionario también señaló que cada espacio tiene un perfil propio y que el trabajo fue articulado con los distintos equipos para lograr una comunicación integral de cara al público.

La agenda incluye masterclasses, un desfile de moda nupcial, convenios con el Registro Civil y el IAAJ, y el lanzamiento de la programación de Semana Santa.

La agenda de la semana en los centros culturales

En Casa Museo Macedonio Graz, el miércoles se firma el convenio con el Registro Civil y se realiza el desfile Macedonio Destino de Bodas. El jueves habrá un conversatorio sobre la evolución del arte en los medios. El sábado, Masterclass de Fotografía a cargo de Don Marqvez y música en vivo por la noche.

En CulturArte, la artista Liliana Berruezo protagoniza una charla el martes y una clínica artística el jueves. El sábado cierra con una sesión de dibujo de modelo vivo.

En C.A.J.A, el lunes se inaugura la muestra Tabula de Bolsillo de Mario Lisandro Alejo. El miércoles, Masterclass de charango con Miguel Vilca. El jueves, firma de convenio con el IAAJ y proyección de cortometrajes con Cine Móvil. El viernes, Encuentro de Cultura Japonesa y Cosplay.

En Casa de las Letras, canto con caja coplera, pintada con lectura y encuentros literarios de martes a jueves.

Entrada libre y gratuita en todos los espacios podes encontrar más información en @culturajujuy en Instagram y Secretaría de Cultura de Jujuy en Facebook.