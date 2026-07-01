Menéndez, enfocado en el segundo semestre de la Primera Nacional

En este contexto, Gimnasia se enfoca en “mantener el camino e identidad” que lo trajo hasta acá.

En la preparación para enfrentar a Midland, el delantero del “Lobo” Cristian Menéndez analizó el panorama actual de la Primera Nacional, divisional en la que “todo se pondrá más complejo”, ya que “nadie querrá perder y el empate se cotiza”.

En este sentido, el “Polaco” advirtió que “ahora todos los equipos se conocen y sabrán cómo plantarse”, por cuanto “tendremos que buscar variantes para doblegar y superarlos para ganar”.

Por otra parte, calificó al breve receso como “importante” en esta clase de torneos largos, para luego destacar que “durante la seguidilla de partidos supimos sacar saldo positivo para fortalecernos”.

Con respecto a su actualidad, Menéndez expresó sentirse “muy bien”, enfatizando que “pude dejar atrás una pequeña contractura” y ahora “pongo el foco en el segundo semestre para aportar en todo”.

Completó señalando, que para este tramo de la competencia “seguiremos de la misma manera, unidos y metidos en el objetivo”.