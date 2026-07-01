Legisladores de 10 provincias respaldaron el reclamo del Sindicato de Vialidad por las rutas nacionales

Exigirán “el cese del ahogo financiero” y “el ingreso directo de los recursos a la Dirección Nacional de Vialidad”.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) celebró la aprobación por parte del Parlamento del Norte Grande del reclamo que había presentado el gremio ante «el desfinanciamiento de las rutas nacionales y de la retención ilegal de fondos del impuesto al combustible (SISVIAL) por el Ejecutivo Nacional».

Así, el Parlamento resolvió que exigirá “el cese del ahogo financiero” y “el ingreso directo de los recursos a la Dirección Nacional de Vialidad” (DNV), en el marco de la 58° Sesión Plenaria con legisladores de las diez provincias del NOA y el NEA, informó el sindicato en un comunicado

El Parlamento de la región emitió un documento comprometiéndose a apoyar los reclamos presentados que advertían sobre el gran deterioro de las rutas nacionales y el desfinanciamiento de la DNV, poniendo en “riesgo la conectividad productiva y la seguridad vial”.

En este marco, la secretaria general del STVyARA, Graciela Aleñá, agradeció el apoyo de las provincias: “Nos devolvieron la esperanza de que luchando y trabajando con la política en forma conjunta, y siempre de cara a nuestros trabajadores, podemos ganar esta batalla”, señaló la dirigente sindical y agregó: “Volvimos a demostrar que nuestra voz retumba donde tenía que escucharse”, sostuvo.

Un reclamo que ya lleva tiempo

La semana pasada, Aleñá aseguró que “desfinanciar Vialidad Nacional no es ahorrar”, es decidir que “el costo se pague con la sangre de los muertos y la pobreza de los pueblos y comunidades de todo el país”.

En el documento presentado el gremio denunció que, luego de 30 meses de la gestión mileista, “las rutas nacionales se encuentran, sin mantenimiento, deterioradas y próximamente intransitables”.

Asimismo, remarcaron el desfinanciamiento de Vialidad Nacional por la decisión de este Gobierno Nacional, que a través del ministerio de economía tiene “retenidos de forma ilegal los fondos que se recaudan del impuesto al combustible para el mantenimiento, planificación y construcción de nuestras rutas, superando el monto recaudado por el periodo de los años 2024/2025 en mil millones y 0.6 billones remanentes de años anteriores”.

Además, explicaron que este Gobierno “promociona y convalida el deterioro de la red vial nacional con el propósito de hacer ver a la sociedad que los trabajadores no mantienen las rutas y así ceder y concesionar las rutas a las provincias”. Agencia NA