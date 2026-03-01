Médico argentino en Israel: “vivir así es de locos”

Gabriel Rosentein contó como vive la sociedad israelí estos momentos de zozobra.

Gabriel Rosentein, Cardiólogo Argentino que se desempeña en hospital de Israel, contó como vive la sociedad israelí estos momentos de zozobra. “Vivir así es de locos, el mayor problema que veo que la gente con chiquitos y la gente mayor que le cuesta trasladarse a los refugios y decide no hacerlo”, dijo con respecto a los misiles balísticos que envío Irán tras el bombardeo de Israel y Estados Unidos.

“Esta todo bastante complicado, vivir bajo bombardeo y con las alarmas constantes y estar corriendo a los refugios no es algo muy agradable, pero evidentemente es algo que Israel tenía que hacer, después de la guerra inconclusa de los 12 días donde aparénteme muy poco se ha solucionado”, agregó el médico en declaraciones a Radio Rivadavia que fueron recogidas por la Agencia Noticias Argentinas.

“Hoy tuvimos un buen ejemplo de lo que significa misiles balísticos en manos de un país como Irán, con un solo misil mató a 9 personas en un refugio e hirió a muchos más”, explicó Rosentein.

Israel no puede permitir que Irán, jura destruir al Estado de Israel, tenga estos misiles balísticos ni mucho menos armas atómicas que sería una locura para todo el mundo.

La cantidad de alarmas en el sur fueron bastante menores que en el centro o norte del país, pero igual es complicado, más teniendo en cuenta que los refugios que tenemos en nuestras casas son para misiles de corto alcance con podríos limitado, y no para este tipo de misiles, que ante un impacto directo las posibilidad de sobrevivir son muy pocas, hoy tuvimos un muy buen ejemplo de eso.

La vida después del 7 de octubre de 2023

Rosentein se refirió al cambio que notó en la sociedad israelí luego del 7 de octubre de 2023 (fecha en la que Hamás lanzó un ataque sorpresa masivo desde Gaza contra Israel, resultando en la muerte de más de 1,100 personas). “La sociedad tuvo un cambio grande desde el 7 de octubre, muchos que creían que alcanzaba con conversar, ahora se dieron cuenta que puede hacer esta gente si les das la posibilidad”, opinó.

“Sin armas, mañana no existiríamos, estamos conmocionados y muy sensibles desde el 7 de octubre”, remarcó.

El día a día en el hospital y una reflexión

El cardiólogo también hizo referencia a la preparación de Israel para resistir a eventuales ataques. “Estamos muy preparados, los hospitales se han preparado, este hospital no está funcionado a full por un misil que nos pegó hace 7 meses, los destrozos fueron grandes, pero nosotros seguimos trabajando en lugares que están preparados en contra de misiles y en una especie de refugios donde funcionan las salas y seguimos atendiendo como siempre”, arguyó.

Para lo último, el médico dejó la siguiente reflexión: “Hay gente que piensa como yo y gente que no piensa como yo pero no me puedo imaginar un mundo donde Irán pueda tener una bomba atómica y la reparta con bandas extremistas y que estemos todos en vilo, esto hay que pararlo, esto no puede seguir y no podemos vivir siempre los judíos bajo amenaza de destrucción”.

(NA)