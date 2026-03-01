Transmitió un discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La televisión estatal iraní fue hackeada este domingo por una fuente “desconocida” y su señal en algunas regiones del país se vio interrumpida durante “unos momentos” con mensajes del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Así lo pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, según informaron algunos medios periodísticos desde Teherán, que incluso difundieron imágenes de Natanyahu hablando por la señal de la televisión iraní.

La sede de la Radiotelevisión Pública de Irán (IRIB por si sigla en inglés) fue además bombardeada este domingo en el marco de la ofensiva bélica lanzada por Israel y Estados Unidos contra las autoridades iraníes.

«Hace unos momentos parte de nuestra radiotelevisión ha sido atacada por el enemigo estadounidense y los sionistas», ha explicado una locutora de la propia cadena durante la retransmisión.

El hackeo de hoy se suma al que padeció IRIB hace cinco semanas, en medio de revueltas populares contra el régimen chiita, en la que se pudieron ver imágenes de Reza Pahlevi, hijo del Sha destituido en 1979, heredero de éste último y exiliado en los Estados Unidos.

#AgenciaNA