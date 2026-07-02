Mediadores del MPA y del Poder Judicial fortalecieron el trabajo conjunto en una reunión institucional

El encuentro reafirmó el compromiso del MPA de continuar fortaleciendo el trabajo articulado, consolidando la mediación como una herramienta clave para una justicia más accesible, moderna y cercana a la comunidad.

En el salón Darío Osinaga Gallacher del Ministerio Público de la Acusación se realizó una reunión de trabajo entre los equipos de mediación del MPA y del Poder Judicial de Jujuy, con el objetivo de intercambiar experiencias, compartir metodologías y fortalecer la articulación entre ambas instituciones.

Del encuentro participaron mediadores del Ministerio Público de la Acusación, encabezados por el equipo del Área de Mediación, dependiente de la Fiscalía Regional a cargo del Dr. Guillermo Beller. También estuvo presente el director del Departamento de Mediación del Poder Judicial, Martín Jenefes, junto a mediadores de ese organismo.

Durante la jornada, los profesionales analizaron experiencias de trabajo, debatieron criterios de intervención y compartieron herramientas para optimizar la resolución alternativa de conflictos, fortaleciendo la cooperación institucional entre ambos organismos. Asimismo, se abordó la normativa provincial vigente que regula la mediación y su aplicación en cada institución, intercambiando criterios sobre procedimientos, competencias y modalidades de intervención del Área de Mediación del MPA y el Departamento de Mediación del Poder Judicial.

Entre los temas tratados, se destacó el convenio de confidencialidad de la mediación, especialmente en las instancias virtuales, como eje fundamental que garantiza la reserva de las actuaciones y la privacidad de las partes.

Uno de los principales ejes fue el uso de la tecnología aplicada a la mediación, en particular el desarrollo de las mediaciones virtuales, una modalidad que facilita el acceso al servicio, agiliza los procedimientos y permite respuestas eficaces ante situaciones que dificultan la presencialidad. Además, se destacó la efectividad de la mediación como herramienta para la disminución de la conflictividad social y la reducción de la judicialización de conflictos, evitando en numerosos casos la apertura de acciones penales y promoviendo soluciones tempranas, pacíficas y consensuadas.

La mediación, como método alternativo de resolución de conflictos, promueve el diálogo y la construcción de acuerdos voluntarios con la intervención de un tercero imparcial, contribuyendo al acceso a justicia y a la convivencia social. El Área de Mediación del MPA cuenta con un equipo de mediadores especializados y en constante capacitación, comprometidos con el fortalecimiento de los mecanismos de resolución pacífica de conflictos.