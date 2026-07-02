Invierno saludable: Recomendaciones clave frente a infecciones respiratorias

Reconocer síntomas y realizar la consulta temprana son pautas centrales junto a las medidas de cuidado día a día.

El Ministerio de Salud de Jujuy reitera que mientras avanza la temporada de mayor incidencia de enfermedades respiratorias, es decir, influenza, neumonía, bronquitis, bronquiolitis y Covid-19, entre otras, es fundamental reconocer los síntomas, realizar la consulta temprana y seguir las pautas que aseguran el cuidado en el hogar y en entornos educativos y laborales.

Las enfermedades respiratorias son causadas mayormente por virus que se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de saliva al toser o estornudar. Con diferentes manifestaciones, pueden afectar oídos, nariz, garganta y pulmones. El contagio también puede ocurrir por el contacto con superficies u objetos contaminados como picaportes, barandas de escaleras o de transporte público, mesas o escritorios y utensilios de uso personal como vasos, cubiertos o mate, por ejemplo.

A fin de evitar complicaciones en los cuadros respiratorios, cuando se presentan fiebre mayor o igual a 38°, tos persistente, congestión, dolor de garganta, respiración agitada y con ruido y/o silbido al respirar se debe realizar la consulta médica para la valoración adecuada de cada caso. En bebés y niños pequeños, la consulta debe ser inmediata cuando manifiestan irritabilidad, llanto persistente, aleteo nasal con dificultad respiratoria, dificultad para alimentarse y/o rechazo al alimento.

Pautas para el cuidado de la salud

Prevenir y controlar la transmisión de las infecciones respiratorias es posible y para ello se recomienda:

• Mantener completos los esquemas de vacunación frente a Covid-19, influenza, neumococo y otros virus respiratorios

• Ventilar adecuada y periódicamente los ambientes

• Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón

• Cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo

• Evitar compartir artículos personales como vasos, mates, cubiertos y utensilios

• Descartar pañuelos de papel inmediatamente después de usarlos

• Evitar el humo de cigarrillos (tabaco y/o cannabis) en el hogar, sobre todo cuando se convive con bebés y niños

• En el caso de bebés, mantener la lactancia materna

• No exponer a niñas y niños al humo de braseros o estufas a leña