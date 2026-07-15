“Matamos a Trump”, el violento mensaje en las paredes de Teherán

Tras un recalentamiento de las tensiones bélicas entre Irán y los Estados Unidos, apareció una leyenda en la vía pública.

Un nuevo mural expuesto en la céntrica Plaza de la Revolución de la capital iraní muestra a Donald Trump en un ataúd con un texto en inglés que dice «Matamos a Trump», según informaron medios internacionales.

Tras un recalentamiento de las tensiones bélicas entre Irán y los Estados Unidos, apareció este mensaje violento en Teherán, según se mostró en redes sociales y publicó el sitio Actualidad RT al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Los iraníes más radicalizados prometen venganza contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a partir del asesinato del ayatolá Alí Jameneí.

Incluso el nuevo Líder Supremo, Mojtaba Jamenei, pronunció un discurso violento el sábado pasado, que hasta tuvo repercusión en palabras de Trump.

Agencia NA