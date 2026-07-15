Diputados provinciales conocieron los avances de la modernización del Estado en Jujuy

El Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización brindó un informe sobre los programas, servicios y herramientas que están transformando el Estado provincial en uno más moderno, transparente y cercano a la gente.

En el marco de una agenda de trabajo institucional, encomendada por el gobernador Carlos Sadir, el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización convocó a diputados provinciales a interiorizarse sobre los avances y desafíos del área.

Durante el encuentro se expusieron los progresos de los programas, servicios y herramientas tecnológicas actualmente disponibles, que se apoyan en el marco constitucional y legal con el cual se habilitó la modernización e innovación pública en la provincia.

Modernización del Estado en Jujuy

Los legisladores se interiorizaron sobre el impacto de las distintas herramientas digitales que impulsa el Gobierno de Jujuy a través del Ministerio, tales como el portal y la aplicación tu.jujuy, donde se concentran trámites que simplifican y agilizan las diligencias de los ciudadanos.

También accedieron al progreso de la IDEJuy, un geoportal que da acceso al sistema de datos estratégicos georreferenciados que potencian la imagen de Jujuy hacia el mundo y brinda información de calidad a la academia, colegios profesionales, gobiernos y ciudadanos.

Asimismo, se abordaron avances en la adopción de la firma digital y en la implementación del sistema GDE (Gestión Documental Electrónica), que está operativo en toda la administración pública provincial, consolidando un Estado más ágil, seguro y eficiente.

Los legisladores provinciales destacaron la importancia de articular esfuerzos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para consolidar una provincia moderna, inclusiva y preparada para los desafíos del futuro.