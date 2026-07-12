Más de 500 jujeños disfrutaron de la experiencia del Tren Solar de la Quebrada

El Gobierno de Jujuy continúa ampliando el acceso al Tren Solar de la Quebrada mediante un programa que acerca esta experiencia a instituciones educativas, organizaciones sociales y comunidades de toda la provincia.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Gestión de la Gobernación, continúa impulsando el programa de articulación con instituciones intermedias que permite a delegaciones de toda la provincia acceder a la experiencia del Tren Solar de la Quebrada.

En el marco del compromiso de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) que sostiene el Tren Solar y por disposición del gobernador Carlos Sadir, durante la última semana se coordinaron nuevos viajes al norte provincial, beneficiando a 588 jujeños que pudieron recorrer este innovador sistema de transporte y conocer de cerca los paisajes de la Quebrada.

Contingentes de todo Jujuy disfrutaron del Tren Solar

En esta oportunidad participaron la Escuela Provincial de Comercio Nº 1 «Prof. Carlos Eusebio Ibarra» de San Salvador de Jujuy; la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Monterrico, con estudiantes de cuarto año; el Ballet Niña Yolanda de Lozano; la Escuela Primaria Nº 190 «Dr. Macedonio Graz»; la Escuela de Fútbol La 14 junto a la Escuela Premilitar del barrio Alto Comedero; vecinos de Purmamarca; los Caporales Santa Cecilia; el Colegio FASTA; integrantes del colectivo LGBTQ+ de Calilegua; el Área de la Juventud de la Municipalidad de El Carmen; la Escuela Primaria N.º 66 «Martín Miguel de Güemes» y el Bachillerato Provincial N.º 9 «San Francisco de Asís» de El Talar; además del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales «Solidaridad» de Monterrico.

Uno de los viajes estuvo orientado a actividades vinculadas con el Mes del Orgullo. En ese marco, el director del Área de Diversidad de Calilegua destacó: «Estamos terminando con estas actividades el Mes del Orgullo con todo el colectivo LGBT de Calilegua. Las chicas están muy contentas por todo lo que se aprendió del tren y por los bellos paisajes. Agradecemos profundamente al gobernador Carlos Sadir, al diputado Jael Navarro, a la secretaria Analía Ruiz y al intendente Raúl César Chávez por hacer esto posible».

Asimismo, la delegación del Colegio FASTA de Libertador General San Martín aprovechó el recorrido como una instancia de aprendizaje. Marcelo Lazarte, licenciado en Educación y coordinador del grupo, expresó: «Es una experiencia muy linda, realmente un viaje soñado para nosotros. Lo planteamos como un viaje de estudio donde se observa de cerca la preservación, el cuidado del medio ambiente y el uso de energía limpia. La verdad es que estamos muy agradecidos con el Gobierno por permitirnos vivir esta experiencia».

Experiencia turística sustentable

La iniciativa tiene como objetivo que instituciones educativas, organizaciones sociales, centros de jubilados y entidades de toda la provincia puedan conocer de primera mano una de las obras más representativas de la movilidad sustentable y del desarrollo turístico de Jujuy, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el acceso igualitario a este patrimonio provincial.

Las instituciones interesadas en participar del programa pueden presentar su solicitud a través del correo electrónico gestiondelagobernacion@gmail.com.

Desde la Secretaría de Gestión de la Gobernación destacaron que este programa refleja el compromiso del Gobierno provincial con la inclusión, la integración territorial y la democratización del acceso a los principales atractivos de Jujuy, permitiendo que cada vez más jujeños vivan la experiencia del Tren Solar de la Quebrada.