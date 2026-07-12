Gimnasia y Chacarita Juniors empataron 1-1 por la Primera Nacional 2026 y se mantiene en la punta de la Zona “B”

El partido correspondió a la fecha 20 del certamen de la segunda división del fútbol argentino y se jugó en el estadio “23 de Agosto”, partido correspondiente a la fecha 20 de la Primera Nacional 2026 – Zona “B”.

Firmaron tablas en el estadio 23 de Agosto, en una nueva jornada de la segunda división del fútbol argentino. Para Gimnasia Jujuy el gol fue marcado por Bianchi, mientras que para Chacarita Juniors el gol fue anotado por Domínguez.

Alexis Domínguez abrió el marcador a favor del “Funebrero” a los 18´, mientras que Octavio Bianchi igualó el partido a los 72´ para el “Lobo”. Gimnasia estiró su ventaja en la cima del grupo, acumulando 38 puntos y, además, alargó su invicto como local, registrando ocho victorias y dos empates.

Con este resultado, Gimnasia Jujuy suma 38 puntos, ubicándose en la 1° posición, mientras que Chacarita Juniors tiene 23 unidades, y está en la 15 posición en la tabla.

“Estamos orgullosos del trabajo y el equipo que tenemos”

Concluido el encuentro, el director técnico del “Lobo”, Hernán Pellerano, destacó “el carácter” de su equipo para “buscar el resultado por distintos caminos”, sosteniendo que “no dejaron de intentar en ningún momento”.

Indicó que “llegamos al empate y hasta pudimos ganarlo” , por lo que “nos quedamos con ganas de más”, para luego reafirmar que “vamos a seguir jugando de la misma manera”. “Corregiremos los detalles necesarios puertas adentro”, completó.

Por otra parte, Pellerano señaló que la categoría “es complicada”, argumentando que «nadie puede hacer un partido perfecto» y finalizó enfatizando que “estamos contentos y orgullosos de nuestro trabajo y del equipo que tenemos”.

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima 1: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Martín Lazarte; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Maidana y Francisco Molina; Mauro Cachi y Cristian Menéndez. DT Hernán Pellerano.

Chacarita 1: Federico Losas; Francisco Facello, Milton Leyendeker, Santiago Acosta y Nicolás Chávez; Tomás Pérez Serra, Dylan Duran, Maximiliano Meléndez y Brian Calderara; Alexis Domínguez y Álvaro Cuello. DT Cristian Grabinski.

Goles: Alexis Domínguez (18′) para Chacarita – Octavio Bianchi (72′) para Gimnasia.

Amonestados: Nicolás Dematei en Gimnasia. Santiago Acosta y Dylan Durán en Chacarita.

Cambios: Maximiliano Casa por Delfor Minervino, Octavio Bianchi por Martín Lazarte y Abel Argañaraz por Mauro Cachi en Gimnasia. Mario Sanabria por Brian Calderara, Luciano Perdomo por Dylan Durán, Ezequiel Gerez por Maximiliano Meléndez y Francisco Cristaldo por Alexis Domínguez en Chacarita.