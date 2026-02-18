Más de 100 anteojos entregados tras operativos oftalmológicos en barrios de Capital

La estrategia territorial permitió evaluar a 250 personas y concretar la entrega de 105 anteojos para 88 pacientes, mejorando el acceso a la salud visual y la calidad de vida.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que, en el marco de los operativos sanitarios en territorio, se realizó la evaluación oftalmológica de aproximadamente 250 personas en distintos barrios de la Capital, culminando con la entrega de 105 anteojos destinados a 88 pacientes, de acuerdo con la indicación médica correspondiente.

La entrega fue encabezada por el secretario de Coordinación General, Javier Cadar, junto a la directora provincial de Atención Primaria de la Salud (APS), Sandra Quintos, y el equipo de salud del CAPS La Viña, reafirmando el trabajo articulado y cercano en territorio.

La estrategia posibilitó detectar a tiempo dificultades visuales en niñas, niños, jóvenes y personas adultas, incluyendo casos asociados a enfermedades crónicas como la diabetes, una intervención oportuna y mejorar significativamente la calidad de vida de quienes accedieron a la atención y el acceso equitativo en toda la provincia.