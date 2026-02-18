Educación: El LUOM provisorio de nivel secundario se publica por primera vez en el mes de febrero

En un hecho inédito y de gran relevancia para las comunidades educativas de Nivel Secundario, este 18 de febrero el Ministerio de Educación publico el Listado Único de Orden de Mérito Provisorio correspondiente al mencionado nivel.

La recientemente designada presidente de la Junta Provincial de Calificación Docente, Ana Carolina Sued, destacó el avance significativo.

Luego señaló que el Ministerio de Educación redobló esfuerzos para confeccionar los listados oficiales, a fin de garantizar la cobertura de cargos docentes antes del inicio del ciclo lectivo 2026.

“La Junta, en colaboración con gobernación y equipo técnico de las otras salas, trabajó intensamente para reducir los tiempos de espera y asegurar que los cargos sean cubiertos antes del inicio de las clases. Es fundamental destacar que la clasificación de los legajos está a cargo de docentes calificados y capacitados para asumir dicho rol”, enfatizó.

Destacaron que este avance no solo impacta positivamente en los estudiantes, sino también en los docentes, ya que les asegura el reconocimiento de su trayectoria y el puntaje correspondiente, lo que permite una mejor organización de las asignaciones de cargos.

Señalando luego que el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la docencia y las familias jujeñas, garantizando el inicio de clases con calidad educativa, inclusión y equidad en todas las regiones.