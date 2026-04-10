Más de 1.500 dosis de estupefacientes fueron secuestradas y 12 puntos de venta de droga cerrados en la última semana

El Ministerio Público de la Acusación difundió el balance de los procedimientos por infracción a la Ley N.º 23.737 realizados entre el 3 y el 9 de abril en distintos puntos de la provincia.

Durante ese período se incautaron más de 1.500 dosis de estupefacientes en investigaciones por narcomenudeo impulsadas por fiscalías especializadas, con intervención de ayudantes fiscales y trabajo conjunto con personal policial.

Las medidas, ordenadas por juzgados especializados a partir de solicitudes del MPA, se originaron en denuncias anónimas y tareas investigativas orientadas a desarticular puntos de venta de droga.

En total se realizaron 20 procedimientos, incluidos 12 allanamientos en viviendas que funcionaban como bocas de expendio, las cuales fueron desarticuladas, además de operativos en la vía pública y en el Servicio Penitenciario.

Las intervenciones se concentraron principalmente en Libertador General San Martín, San Pedro y Perico, y en menor medida en Monterrico y San Salvador de Jujuy.

En los procedimientos se secuestraron 1.158 dosis de cocaína y/o pasta base (231,3 gramos) y 397 dosis de cannabis sativa (78,9 gramos), además de seis balanzas, una moto y 1.188.100 pesos en efectivo.

Como resultado, 12 personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Desde el MPA destacaron la importancia de las denuncias anónimas para iniciar investigaciones vinculadas al narcomenudeo y otros delitos. Las mismas pueden realizarse a través de denuncias.mpajujuy.gob.ar o mediante los 156 buzones instalados en instituciones estatales y comunales de la provincia.