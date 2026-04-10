Encuentro Federal por la Memoria: Reuniones en Jujuy, Salta, Corrientes y Resistencia

En el marco del 32° aniversario del atentado terrorista a la AMIA, el Gran Rabino de la institución, Eliahu Hamra, visitó las ciudades de Jujuy, Salta, Corrientes y Resistencia.

En las mismas se reunió con sus respectivos intendentes con el fin de invitarlos de manera personal, a participar del “Encuentro Federal por la Memoria”, que tendrá lugar próximamente en Pasteur 633.

Organizada por el Vaad Hakehilot de AMIA, la actividad reunirá a intendentes de todo el país, y a presidentes de las comunidades judías de la Argentina.

El encuentro se inscribe en el marco del “Mes de la Memoria”, una propuesta que la institución desarrolla durante los 30 días previos al aniversario del atentado, para consolidar el ejercicio de la memoria, y evitar que este crimen de lesa humanidad caiga en el olvido.

En línea con lo realizado durante el encuentro con gobernadores de todo el país, que tuvo lugar en junio de 2024, se espera que esta nueva jornada también contribuya a fortalecer el compromiso para denunciar la impunidad vigente en la causa.

Compromiso local para una causa de alcance nacional

En Corrientes, el Gran Rabino de AMIA hizo entrega de la invitación al intendente Claudio Polich, en un encuentro realizado en la Municipalidad, en el que estuvo presente todo el gabinete. En su paso por esta ciudad, Hamra agradeció el apoyo y acompañamiento de Fernando Blujerman y Norma Ozuna de Zibelman, presidente y vicepresidenta de la Sociedad Cultural Israelita Scholem Aleijem de Corrientes; Leonardo Menace, presidente de la Asociación Israelita Latina de Corrientes, e Isidoro Gapel Redcozub, presidente de Centro Hebraica Corrientes.

En Resistencia, el Gran Rabino fue recibido por el intendente Roy Nikisch, a quien le hizo entrega de la invitación para participar del “Encuentro Federal por la Memoria”. En la reunión, participó también Darío Zaks, presidente de la comunidad judía local.

En tanto, en Jujuy el jefe comunal Raúl Jorge recibió a Eliahu Hamra, quien estuvo acompañado por Laura Steren, presidenta de la comunidad judía local. “Muchas gracias por la calidez en el recibimiento y por haberme honrado con el reconocimiento como Ciudadano Distinguido de la ciudad”, destacó el Gran Rabino al término del encuentro.

En Salta, Hamra fue recibido por el intendente Emiliano Durand, en una reunión en la que también participaron Sebastián Cohen (DAIA Salta), Rubén Levin (presidente de la kehilá de Salta) y Mario Katz (kehilá Sefaradí).

Tras las reuniones, el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, subrayó el valor de estos encuentros con los intendentes, “actores clave por su vínculo directo con los vecinos y la vida cotidiana de sus comunidades”. En ese marco, expresó su agradecimiento por la recepción brindada y destacó la disposición de los jefes comunales para sumarse a una iniciativa orientada a extender el reclamo de justicia a todo el país.