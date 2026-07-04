Más de 1.200 personas corrieron en la maratón del IUPS en Alto Comedero

Con una masiva convocatoria que superó los mil corredores, la competencia atlética recorrió las calles de Alto Comedero. El mismo marca el inicio de los festejos de la Institución formadora de las fuerzas de seguridad, que culminarán este miércoles con el acto central.

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, acompañó la largada de la maratón organizada por el Instituto Universitario Provincial de Seguridad de Jujuy (IUPS), un evento deportivo clave en el marco de las celebraciones por el 24° aniversario de la prestigiosa casa de estudios.

La competencia, que regresó al calendario institucional este año, se desarrolló en las modalidades participativa y competitiva, con circuitos de 4K y 10K. La línea de partida se ubicó en el acceso principal del Instituto, desplegando su recorrido por las principales avenidas del barrio Alto Comedero.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el secretario de Seguridad (a cargo del Ministerio), Carlos Ariel Gil Urquiola; el secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti; y la rectora del IUPS, María Rita Salazar.

Una propuesta que une deporte y comunidad

La rectora Salazar destacó la importancia de recuperar este espacio de integración y agradeció el constante respaldo del Ejecutivo provincial: «Retomamos el maratón este año en el marco de nuestro 24° aniversario, hoy con una gran convocatoria y con el acompañamiento del gobernador, que siempre brinda su apoyo al ministerio y al Instituto».

Asimismo, la autoridad académica resaltó el fuerte perfil atlético de los estudiantes, precisando que buena parte de los 1.200 cadetes de la institución formaron parte activa de la carrera.

Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, ponderó el impacto de la jornada en el desarrollo deportivo local: “La maratón tuvo una gran convocatoria, más de 1.000 personas corriendo por Alto Comedero. Estamos para colaborar con cualquier actividad que potencie el deporte de la provincia”.

Próximos eventos

Los festejos por el aniversario del IUPS continuarán durante la semana. Según se informó oficialmente, el próximo miércoles se llevará a cabo el acto central, el cual incluirá la tradicional presentación de la escuadra de destreza realizada por los cadetes de la institución.