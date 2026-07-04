El gobernador visitó la primera escuela de fútbol para niños y jóvenes con autismo

El gobernador Carlos Sadir recorrió las actividades de Inti Huara, un proyecto inclusivo que funciona en San Salvador de Jujuy y acompaña a niños y jóvenes con autismo a través del deporte.

El gobernador Carlos Sadir visitó la escuela de fútbol Inti Huara, la primera de Argentina destinada exclusivamente a niños y jóvenes con autismo, donde compartió una jornada con los alumnos, sus familias y el equipo de profesionales que impulsa este espacio de inclusión a través del deporte.

Durante el encuentro, el mandatario felicitó a los profesores y a las familias por el compromiso con la iniciativa y destacó el valor del trabajo que realizan. En ese marco, ratificó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia para fortalecer el proyecto y colaborar en su crecimiento.

«Es una actividad hermosa, donde los niños y las niñas comparten con sus familias y con los profesores en un entorno de aprendizaje e integración. Cuenten con nosotros para ayudarlos, porque es una propuesta única y queremos acompañarla», expresó Sadir.

Asimismo, sostuvo que el objetivo es trabajar para que la experiencia pueda extenderse a distintos puntos de la provincia, facilitando el acceso de más niños y jóvenes. «Queremos que sigan trabajando en Jujuy y que este proyecto pueda crecer también en el interior, con nuestro apoyo», afirmó.

Promoción del desarrollo integral

Por su parte, el profesor Mariano Vera explicó que Inti Huara nació para responder a la necesidad de contar con actividades deportivas colectivas destinadas a personas con autismo, favoreciendo la socialización, la construcción de vínculos y el desarrollo integral mediante el fútbol.

La escuela recibe a niños desde los cinco años y a jóvenes de hasta dieciocho, organizados en grupos de acuerdo con sus edades. Las actividades se desarrollan todos los sábados, de 9 a 10 horas, en la cancha de El Potrero FC.

Vera indicó además que el equipo está integrado por profesores de Educación Física y un kinesiólogo, quienes trabajan de manera interdisciplinaria para promover hábitos saludables, mejorar aspectos posturales y estimular el movimiento, contribuyendo también a reducir el sedentarismo.

Finalmente, agradeció la visita del gobernador y el respaldo brindado a la institución. «Su presencia visibiliza el trabajo que venimos realizando y nos da la tranquilidad de saber que contamos con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia para seguir creciendo», concluyó.