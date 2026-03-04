Martínez: «Es necesario prorrogar la tarifa del servicio público de transporte urbano de pasajeros hasta fin de la licitación»

El presidente del bloque de concejales de La Libertad Avanza, Gustavo Martínez, presentó un proyecto de ordenanza para prorrogar la tarifa vigente del servicio público de transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad.

Martínez indicó que, esta solicitud de prórroga de tarifa vigente sería válida solamente hasta que finalice el proceso de adjudicación del servicio de transporte a las empresas prestatarias que participan de la licitación. «La actualización vigente se efectuó el 10 de enero pasado, por lo que el nuevo incremento bimestral que estaría próximo a aplicarse, perjudicando el bolsillo de los vecinos».

El concejal indicó que por acuerdo del Concejo Deliberante se otorgó una prórroga a la concesión vigente, hasta tanto se otorguen los permisos respectivos a las empresas oferentes, establecidos en el pliego de licitación y a fin de garantizar el servicio a los vecinos. «Actualmente se encuentran bajo estudio y análisis las ofertas presentadas por las empresas del servicio bajo los parámetros establecidos, de esta manera una prórroga a las empresas debería traducirse en una prórroga al actual valor de la tarifa, no acumulativa ni retroactiva, evitando una nueva suba del boleto».

El legislador señaló que mientras dure el trabajo de la comisión de Transporte y se concluya con las adjudicaciones respectivas, el valor del boleto no debería sufrir modificaciones de ninguna naturaleza. «Las tarifas no deberían ser ejecutadas cuando al usuario no le podemos presentar el servicio definitivo y con las demandas que se requieren».

Tasas municipales y a la municipalización de Alto Comedero

Luego el concejal de La Libertad Avanza, Gustavo Martínez, abordó distintos temas de agenda legislativa en el hall de la Legislatura de Jujuy, además del aumento del boleto urbano, sobre las tasas municipales y el proyecto de municipalización de Alto Comedero en San Salvador de Jujuy.

Se refirió al proyecto de municipalización de Alto Comedero que tomó estado parlamentario. Consideró que se trata de un debate pendiente desde hace años, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico y la magnitud del sector. No obstante, advirtió que antes deben resolverse cuestiones estructurales como la ley de coparticipación y el esquema de administración de recursos.

Martínez también hizo hincapié en la diferencia entre tasas e impuestos, remarcando que las tasas exigen una contraprestación directa. En ese sentido, afirmó que existen barrios donde se abonan conceptos como alumbrado, barrido y limpieza sin que los servicios se presten de manera eficiente, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.

Finalmente, adelantó que desde su espacio político impulsarán pedidos de informe y seguimiento en distintas áreas municipales para garantizar transparencia en la gestión y priorizar los servicios básicos que demandan los vecinos.