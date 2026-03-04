El bloque de diputados del Frente Jujuy Crece propone crear la ciudad y municipalidad de Alto Comedero

Con el objeto de mejorar la calidad vida de los vecinos y garantizar la continuidad del crecimiento urbano del sector, el bloque de diputados provinciales del Frente Jujuy Crece presentó un proyecto de ley que contempla la creación de la ciudad y municipalidad de Alto Comedero en la jurisdicción del Departamento Dr. Manuel Belgrano.

Al respecto, el presidente de la citada bancada, Santiago Jubert, explicó en conferencia de prensa que «tomamos la decisión de presentar este proyecto ante la sociedad y posteriormente ponerlo a consideración de los bloques políticos y las distintas comisiones que integran la Cámara, a los efectos de debatirlo y darle el correspondiente trámite parlamentario este año».

Evidenciando una clara vocación participativa, anticipó que resultará «fundamental recibir a los vecinos y a las instituciones barriales» y con ellos «trazar una agenda de trabajo que enriquezca el proyecto».

Por otra parte, indicó que «la Municipalidad de San Salvador es muy grande y tiene que cubrir y atender las necesidades de un sector amplio como Alto Comedero que, además, experimentó un crecimiento exponencial» y enfatizó que «es por ello que el sector debe ser abordado y tratado desde un nuevo enfoque de gestión y administración», el cual «parte desde su municipalización».

Asimismo, recalcó que «siempre estuvo en nuestras ideas y planes la municipalización» y subrayó que esta visión «es compartida con los vecinos».

«Que los habitantes de Alto Comedero sepan que este gobierno siempre piensa y trabaja en función del bienestar de ellos, respetando pautas de administración responsable, de manera que la creación de un municipio no sea motivo de desequilibrio financiero para el Estado provincial», puntualizó Jubert finalmente.

El proyecto establece que la municipalidad de Alto Comedero gozará de plena autonomía política, administrativa, económica y financiera, de conformidad con la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de los Municipios.

Además, plantea que la jurisdicción quedará delimitada por el punto más alto del cerro Padilla, siguiendo hacia el Este por una línea recta hasta el punto de arranque del Canal Secundario; hacia el Este hasta la intersección con la Ruta Nacional 9; por esta hacia el Norte hasta el acceso al Distribuidor Sur de la Autopista Ruta Nacional 66; por esta hacia el Sudeste hasta el límite de los departamentos Manuel Belgrano y Palpalá; hacia el Sur hasta el río Los Alisos; hacia el Este por la Ruta Provincial 2 La Almona; por esta hacia el Norte por la proyección de la línea que une el cerro Padilla con el nacimiento del Canal Secundario y por dicha proyección hacia el Oeste hasta cerrar el polígono.

El municipio estará integrado por un Departamento Ejecutivo a cargo del intendente y un Concejo Deliberante de 8 miembros que serán elegidos en 2027 por voluntad popular y entrarán en funciones en diciembre de dicho año.

Cabe consignar, que se prevé la creación de la Agencia de Desarrollo de Alto Comedero (ADAC) para garantizar un traspaso institucional ordenado, cuyo responsable será designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia.

En otro orden, se suscribirá un convenio con la Municipalidad de San Salvador para la transferencia de servicios públicos, el traspaso obligatorio de no menos de 1.500 empleados municipales y el inventario de activos y determinación del patrimonio inicial.

Para financiar infraestructura, equipamiento y fortalecimiento institucional, se creará el Fondo para la Organización Municipal de Alto Comedero.