Martín Lazarte: “Daremos lo mejor para llevarnos la clasificación”

El defensor Gimnasia y Esgrima de Jujuy Martín Lazarte es una de las jóvenes incorporaciones del “Lobo” para la temporada 2026 de la Primera Nacional.

El lateral izquierdo, llegó a préstamo desde Club Atlético Banfield y firmó contrato por un año con la institución jujeña. En sus primeras presentaciones con Gimnasia ya comenzó a sumar minutos e incluso convirtió un gol en la histórica goleada 6 a 1 sobre Club Almagro en el estadio “23 de Agosto”.

En este marco, el defensor de Gimnasia Martín Lazarte, indicó que el plantel es consciente del desafío que se aproxima, describiéndolo como “un partido duro” por tratarse “del campeón del futbol argentino”.

Además dejó en claro que “nos estamos preparando bien para enfrentarlos”.

Destacó que “nos sentimos con mucha confianza y estamos unidos”, factores importantes para esta clase de partidos, en los cuales “se requiere del apoyo mutuo” y puntualizó que “cada uno dará lo mejor de sí para ganar”.

Con respecto a su actualidad, dijo sentirse “contento” por “haber aprovechado los minutos y la confianza del cuerpo técnico para asentarme”.

En tanto, se refirió al apoyo incondicional de los hinchas jujeños, que estarán presentes en Santiago, subrayando que “tenemos una hinchada muy linda que nos acompaña siempre, a donde sea que vayamos” y completó sus declaraciones afirmando que “vamos a dejar todo por ellos”.