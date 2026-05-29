Barrelier admitió que Agostina entró a su casa, según lo revelado por su abogado

Jorge Sánchez del Bianco dijo a Cadena 3 que su cliente reconoció que la menor “es la del video”, pero aseguró que estuvo en su vivienda “30 o 40 minutos”. Afirmó que mintió “por temor que le pasara algo a su hija”.

El abogado defensor de Claudio Gabriel Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, brindó precisiones tras la ampliación de la declaración indagatoria de su cliente en el marco de la búsqueda de Agostina Vega.

En diálogo con Cadena 3, el letrado manifestó este viernes a la noche su sorpresa ante el llamado a declarar nuevamente y aclaró que la instancia fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción y no por la defensa.

Según Sánchez del Bianco, Barrelier mantuvo en términos generales su postura inicial, aunque aportó nuevos detalles sobre los momentos previos a la desaparición de la adolescente de 14 años, buscada hace seis días en Córdoba.

Durante la declaración, el detenido admitió que Agostina ingresó a su domicilio, confirmando las imágenes que obran en la causa, pero aseguró que la joven permaneció allí apenas «entre 30 y 40 minutos».

Barrelier describió su vivienda como una construcción antigua con habitaciones separadas y detalló que estuvieron en el sector de la cochera.

Allí, según sus palabras, se limitó a conversar con la menor para «entretenerla», mientras ella esperaba que alguien pasara a buscarla en un vehículo.

Respecto al momento en que perdió contacto con la joven, el imputado reiteró la versión de un automóvil rojo, aunque brindó algunas características distintas a las aportadas anteriormente.

Sostuvo que Agostina se retiró de la propiedad por sus propios medios tras avisar «Me voy», subiéndose a dicho rodado, momento en el cual él le perdió el rastro.

En la vivienda también se encontraban la esposa y la hija de Barrelier, además de una mujer de un matrimonio que vive en la planta alta, aunque el defensor no precisó si ellas pudieron ver efectivamente a la menor.

Otro punto clave de la indagatoria fue el uso de un Ford Ka negro perteneciente a una amiga de barrio Jofré. Barrelier reconoció haber utilizado ese auto el lunes 25 de mayo para trasladar herramientas relacionadas con una «changa» de instalación de una puerta.

¿Por qué mintió?

Por otra parte, al ser consultado sobre por qué inicialmente mintió diciendo que quien ingresaba a su casa era su hija y no Agostina, Sánchez del Bianco dijo que el acusado argumentó que lo hizo «por temor a que le pasara algo a su hija y para no exponerla».

Finalmente, el abogado subrayó que su defendido asegura no haber salido de su casa durante la noche del sábado, sino que permaneció despierto hasta las 5 de la mañana.

El letrado evitó revelar precisiones adicionales por encontrarse la causa bajo secreto de sumario, pero confió en que los nuevos datos aportados corroboran la «posición exculpatoria» de su cliente.

Mientras tanto, la Justicia continúa investigando el paradero de la adolescente y peritando los elementos para intentar desentrañar el caso.

(Cadena3)