Malestar del gremio de metalúrgicos contra las medidas del Gobierno nacional

La ASIMRA (Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina) se manifestó en contra de la política económica del presidente Javier Milei.

Desde el Secretariado Nacional, en un comunicado conocido hoy, señalaron principalmente el impacto de esta política económica que está teniendo sobre la industria nacional, el empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sostienen que esta política de Milei favorece al sector financiero y a la importación, pero perjudica a la industria nacional y a los trabajadores.

Destacan el daño por la apertura indiscriminada de importaciones, a esto se suma la caída de la actividad industrial, critican la política de ajuste fiscal, a esto se suma la falta de instancias de negociación con sindicatos y sectores productivos, y por último rechazaron la reforma laboral.

El comunicado la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina, expresa en este sentido, “ante la decisión inconcebibles e inaceptables de apertura indiscriminada de productos industriales, desde China y otros países, el secretario general nacional de la ASIMRA considera estas acciones deplorables y gravemente perjudiciales para la industria nacional y principalmente a los trabajadores, y los sectores más vulnerables entre ellos a los pasivos”.

“Es deber inalienable manifestar firmemente que la actitud del Gobierno destruye la economía productiva, con consecuencia inaceptables para la supervivencia de los trabajadores formales e informales, así como a jubilados y sus familias, con la excusa de mantener el equilibrio fiscal», agregan.

Luego señalan que, “afectar de esta forma inhumana a los más humildes, es una actitud cuasirracista, si a esto agregamos el perjuicio socioeconómico que produce el cierre de empresas, estamos comprendiendo que se busca una transformación demográfica del país, mediante la destrucción internacional de la matriz productiva nacional”.

En otra parte indican, “es evidente que estas políticas castigan zonas industriales densamente pobladas del gran Buenos Aires y otras provincias solamente por intenciones políticas de modificación de las encuestas electorales”.

También expresaron, “debemos recordar la intención del decreto 4161 del 56, que hoy se refleja en las acciones en estas actitudes propias de lo más acérrimo del gorilaje antiperonista. Y debemos reconocer que pueden avanzar por nuestros derechos y aun sobre la constitución nacional, por la falta del sentido de unidad que anida en quienes tenemos la obligación y decimos defender lo nacional y popular”.

Finalmente solicitaron, “reflexionemos y pongamos nuestra acción en defensa de los humildes, los trabajadores y jubilados y la nación misma que hoy es atacada por los cipayos vernáculos es favor de los centros especulativos trasnacionales”.