El desesperado llamado de una joven secuestrada por su pareja en Córdoba

Milagros Bogado, de 21 años, estuvo desaparecida durante un mes. Un contacto telefónico cargado de angustia permitió que las fuerzas federales la rescataran en un campo de Saturnino María Laspiur.

Lo que comenzó como una desaparición angustiante en Misiones terminó en un operativo de rescate cinematográfico en la zona rural de Córdoba.

Tras un mes de silencio, el llanto de Milagros Bogado a través del teléfono fue la llave que destrabó su cautiverio. La joven fue hallada escondida entre los pastizales, marcando el fin de una pesadilla que hoy tiene a su expareja tras las rejas.

«Me tiran la comida»: el audio que rompió el silencio

La localización de Milagros no fue producto del azar. La fiscalía federal de Villa María activó los rastrillajes luego de que la joven lograra realizar una llamada desesperada a su hermana. El contenido del audio, que se conoció en las últimas horas, refleja el calvario que vivía bajo el control de su captor, identificado como Román Patricio Rodríguez.

«Necesito que hables con mami, por favor. Estoy en el medio del campo… Me tiran la comida para que no coma. No sé cómo se llama el lugar, me quiere sacar el celular para que no me pueda comunicar con ustedes», relataba Milagros entre sollozos.

Esa frase —»estoy en el medio de Córdoba»— fue el punto de partida para un despliegue masivo en la localidad de Saturnino María Laspiur.

El operativo de rescate

El comisario mayor Pablo Nieto, jefe de la Departamental San Justo, precisó que el miércoles por la mañana se concretó el hallazgo. Milagros estaba oculta entre la vegetación junto a Rodríguez.

El operativo requirió una coordinación de fuerzas sin precedentes que incluyó a:

Fuerzas Federales y personal de Infantería.

Unidades especiales DUAR y Patrulla Rural.

Divisiones de Canes y Caballería.

Tras el rescate, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco.

Allí recibió contención psicológica y fue sometida a rigurosos controles médicos para evaluar su estado general tras semanas de privación y maltrato.

Mientras tanto, la Justicia Federal ha puesto la lupa sobre el campo donde se produjo el hallazgo.

Se investiga si el lugar funcionaba como parte de una red de trata de personas, lo que podría ampliar la carátula de la causa.

Por su parte, el acusado, Román Rodríguez, ya fue derivado a la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Villa María, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.

