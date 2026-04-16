Mal clima en el SMN: No renovarán 140 empleados contratados

Reforma en el SMN: El Gobierno despedirá 140 contratados para acelerar la automatización. Saldrán administrativos y personal de observación manual.

El Gobierno nacional avanzará con la reestructuración del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que incluye el despido de 140 empleados contratados y el lanzamiento de un plan de modernización tecnológica.

La medida, que se ejecutará bajo la órbita del ministerio de Defensa, apunta a reducir costos, automatizar procesos y alinear el organismo con estándares internacionales que chequeen con mayor precisión el clima en diferentes regiones.

Según fuentes oficiales, las desvinculaciones comenzarán de inmediato y alcanzarán principalmente a personal administrativo y a tareas de observación manual. La planta total del SMN ronda los mil trabajadores, entre civiles y militares. Desde el Ejecutivo aclaran que no habrá despidos de meteorólogos, considerados un recurso crítico para el sistema.

Ajuste + tecnología: Eje de la reforma

El núcleo del plan es la modernización de la red de observación, compuesta por unas 130 estaciones en todo el país. El diagnóstico oficial detectó un esquema “obsoleto”, basado en toma manual de datos, registros en planillas y procesamiento diferido, lo que impacta en costos y eficiencia.

La intención es migrar hacia estaciones automáticas capaces de relevar variables en tiempo real, con menor margen de error y menor dependencia de recursos humanos en campo. Esto permitirá, según el gobierno, mejorar la calidad de los pronósticos y la velocidad de respuesta ante eventos climáticos.

En paralelo, se avanzará en una reducción de dotaciones: de entre 7 y 9 personas por estación a un promedio de 4 o 5, en línea con modelos internacionales.

¿Cuáles serán las ventajas?

El recorte generaría un ahorro estimado superior a los $3.500 millones anuales, fondos que —según la planificación oficial— serán reinvertidos en equipamiento y tecnología durante 2026.

El rediseño surge de un informe del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, donde se identificó “sobredimensionamiento” en áreas administrativas y falta de integración tecnológica.

¿Tendrá impacto en aeronavegación?

Bajo la órbita del ministerio de Defensa, el SMN es clave para la aeronavegación. En ese sentido, el Gobierno sostiene que la reforma no compromete la seguridad aérea, sino que la mejora, al incorporar sistemas más precisos y confiables.

Además, se proyecta fortalecer el rol del organismo en sectores estratégicos como el agro, el transporte y la gestión de eventos climáticos extremos.

ATE aprovecha el conflicto

La decisión generó tensión sindical. Como gremio de abierta oposición, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó protestas y advirtió que los despidos pueden afectar la operatividad del organismo. El gremio cuestiona el diagnóstico oficial y sostiene que la automatización no reemplaza completamente el trabajo humano en la validación de datos.

Desde el Gobierno rechazan esas críticas y aseguran que la reforma es “indispensable” para actualizar el sistema.

Caso testigo de ajuste estatal

El SMN se perfila como un caso testigo dentro del proceso de reforma del Estado. La primera etapa —despidos y compras de equipamiento— marcará el ritmo de una transformación que el Ejecutivo considera estratégica: Menos estructura administrativa, más tecnología y mayor eficiencia operativa.

(Urgente24)