La inflación en Jujuy por el mes de marzo fue del 3,6%

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Hoy la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DiPEC), hizo conocer cuál fue el nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Jujuy.

Inflación en Jujuy

La DiPEC registró en el mes de marzo una variación de 3,6 % con relación al mes anterior.  De acuerdo al organismo el nivel general del Índice de Precios al Consumidor en Jujuy con respecto al mes pasado hubo un aumento del 0,5%

Además indicaron que la inflación a Nivel General NOA fue del 4,0% y a Nivel General Nacional del 3,4%.

En cuanto a los rubros que lo componen, los que tuvieron mayor suba en marzo fueron Enseñanza con el 10.4%, luego Transporte y comunicaciones con 4,2%, y Alimentación y bebidas  con 3,6%.

Y los que se ubicaron en los tres últimos puestos fueron, Indumentaria -0,7%, Vivienda, combustible y electricidad 0,6 con 1,0%, y Equipamiento y funcionamiento del hogar 0,7%, indicó finalmente la DiPEC.

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