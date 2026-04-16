La inflación en Jujuy por el mes de marzo fue del 3,6%

Hoy la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DiPEC), hizo conocer cuál fue el nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Jujuy.

La DiPEC registró en el mes de marzo una variación de 3,6 % con relación al mes anterior. De acuerdo al organismo el nivel general del Índice de Precios al Consumidor en Jujuy con respecto al mes pasado hubo un aumento del 0,5%

Además indicaron que la inflación a Nivel General NOA fue del 4,0% y a Nivel General Nacional del 3,4%.

En cuanto a los rubros que lo componen, los que tuvieron mayor suba en marzo fueron Enseñanza con el 10.4%, luego Transporte y comunicaciones con 4,2%, y Alimentación y bebidas con 3,6%.

Y los que se ubicaron en los tres últimos puestos fueron, Indumentaria -0,7%, Vivienda, combustible y electricidad 0,6 con 1,0%, y Equipamiento y funcionamiento del hogar 0,7%, indicó finalmente la DiPEC.