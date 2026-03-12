Mal clima con Adorni en el gobierno: «Le va a costar caro»

Al jefe de gabinete lo acusan de desprolijo y de empañarle la Argentina Week a Milei con el escándalo de su esposa. Creen que embarró a Karina y que no puede justificar el viaje a Punta del Este.

En el gobierno hay bronca con Manuel Adorni porque creen que le empañó la Argentina Week a Javier Milei con el escándalo que armó al subir a su pareja al avión presidencial y cuando el escándalo estalló echarle la culpa a Karina Milei, que es la que tiene a su cargo como secretaria General de la Presidencia, la organización de los viajes.

Tres importantes funcionarios del Gobierno que hablaron con LPO, aseguraron que el presidente Milei no va a echar ahora a su jefe de Gabinete, aunque pasó una raya al direccionar la culpa hacia el propio círculo de los Milei cuando dijo que a su esposa la invitó Presidencia al avión oficial. «Y encima se enteraron ahora del avión privado a Punta del Este, que no hay manera que justifique con sus ingresos», agregó uno de ellos.

En el gabinete tampoco cayó bien que Adorni saliera a decir que en la comitiva había esposas de otros funcionarios. El ejemplo de Pablo Quirno dejó aún más expuesto al jefe de gabinete: el canciller dejó trascender que le pidió a su esposa que vaya a Nueva York una semana antes, por avión de línea.

«Le va a costar caro», aseguró una de las fuentes consultadas y lamentó que el evento que se preparó durante meses en Nueva York quedara enchastrado por la desprolijidad de Adorni. El jefe de Gabinete es muy poco querido en el Gobierno y no fueron pocos los que este miércoles recordaban que el ex vocero se la pasó dos años defenestrando el gasto público y los lujos de la casta política, que ahora lo tienen como protagonista principal.

«»En el gobierno hay muchísima bronca con Adorni porque se la pasó hablando contra la casta, lo que gastaban los políticos y hace lo de su esposa y se va a Punta del Este en avión privado.»»

Pero además Adorni, que maneja la comunicación del gobierno, enfrenta cuestionamientos por sus torpes justificaciones posteriores al escándalo. El jefe de Gabinete se convirtió en Trending Topic luego de decir que se había a Nueva York a «deslomar», una expresión que provocó una catarata de burlas y memes, hasta en canales de noticias como TN.

Para justificar su «deslome», Adorni se vio obligado este miércoles a enviar una serie frenética de fotos que lo mostraban reunidos con los gobernadores que viajaron a Nueva York y que no pudieron tener una conversación a solas con Milei. El ex vocero es conocido en la Casa Rosada por ser poco afecto al trabajo. ‘Es un vago, no son pocos los días que llega cerca del mediodía», comentó a LPO un funcionario de alto rango.

La consultora Ad Hoc midió que entre el 8 y el 9 de marzo las menciones al funcionario subieron un 330% en las redes y que el 76,5% fueron negativas, justo en un área en la que los libertarios dicen ser los expertos.

«»Adorni no tiene manera justificar el gasto de 5345 dólares del pasaje que dijo que había sacado para su mujer, ni los 10 mil dólares que costó el alquiler del avión privado para ir al exclusivo balneario de Punta del Este.»

Por eso entre los libertarios aseguran que Adorni «se regaló» y en su desesperación acusó una «operación» de Santiago Caputo que maneja la Aduana, a la que adjudicó filtrar la información de su vuelo privado a Punta del Este. «Adorni busca cargar la culpa de sus torpezas en Santiago para que Karina no lo limpie», explicó a LPO un funcionario.

Como sea, su sucesión de problemas con vuelos le dejó servido el caldo a sus enemigos internos como Victoria Villarruel, que en sus redes publicó con sorna : «El ajuste lo paga la política, jaja».

Adorni no tiene manera justificar el gasto de 5345 dólares del pasaje que dijo que había sacado para su mujer, que por un cambio de fechas en el viaje de Milei terminó subiéndose al Tango 01, ni los 10 mil dólares que costó el alquiler del avión privado para ir al exclusivo balneario de Punta del Este.

«El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta», dijo Adorni, para evitar que lo denunciaran por dádivas, pero ahora la oposición ya prepara denuncias directamente por corrupción. Es que los gastos que declaró el ex vocero no cuadrarían con su declaración jurada de ingresos.

Según reveló elDiario.Ar, el jefe de Gabinete pagó el pasado 12 de febrero 10 mil dólares para viajar al carnaval de Uruguay junto a su familia en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri. En su regreso, el 17, solicitó hacer el trámite de migraciones en un hangar de San Fernando para no ser visto.

El salario de Adorni ronda los 3,5 millones de pesos, unos 2.500 dólares. Los colegas contadores del libertario hacen la simple matemática que para pagar los 15 mil dólares que se gastó en menos de un mes, sólo en aviones, necesita sobrevivir seis meses sin comer y a oscuras.

En el viaje a Nueva York fue quien más personas aportó a la delegación, una constante que se repite en su gestión. Cuando sólo era vocero, tenía 250 empleados y había ampliado en un 25% el personal de la secretaría de Comunicación, según admitió en un informe ante el Congreso su predecesor Guillermo Francos, que este miércoles mostró lo mal que le cae al comentar que «una sola vez viaje con Milei» y lo hizo sin su esposa.

El discurso de Adorni contra el gasto y los empleados públicos se chocó desde el principio con sus movimientos en la función pública.

Antes de meter a su hermano Francisco en la lista de diputados provinciales por la Octava Sección, lo había hecho nombrar en el ministerio de Defensa. También nombró a Rosa Gutiérrez, amiga de su esposa, como asesora en «coaching» en la Rosada, según reveló Clarín.

(lapoliticaonline)