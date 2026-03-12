Convocatoria para participar en el stand de Jujuy en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026

El evento se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo en la La Rural Predio Ferial de Buenos Aires.

La Secretaría de Cultura de Jujuy convoca a escritoras, escritores y editoriales jujeñas que cuenten con obras publicadas en 2024, 2025 o 2026, a enviar su solicitud para participar en el stand institucional que representará a la provincia en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo en la La Rural Predio Ferial de Buenos Aires.

Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en la página oficial de la Secretaría de Cultura entre el 16 de marzo y el 6 de abril.

Cada autor/a o editorial podrá presentar hasta tres títulos, con un máximo de cinco ejemplares por obra.

Para la inscripción se deberán consignar los siguientes datos:

Nombre del/a autor/a

Título de la obra

Cantidad de ejemplares

Género

Año de edición

Editorial

Correo electrónico de contacto

Teléfono de contacto

La participación en este espacio busca promover y difundir la producción editorial jujeña en uno de los encuentros literarios más importantes del país, fortaleciendo la presencia de autores y editoriales de la provincia en el ámbito nacional.