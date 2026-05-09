Luego de envestir a un ciclista en la Ruta Provincial 48 buscan al conductor que se encuentra prófugo

Un trágico siniestro vial ocurrió en las primeras horas de este viernes en la zona de Finca Nación, donde un ciclista perdió la vida tras ser embestido por un vehículo que huyó del lugar.

El hecho se registró alrededor de las 5:00 AM sobre la Ruta Provincial 48. Según las primeras informaciones, la víctima circulaba en su bicicleta cuando fue impactada violentamente.

Como consecuencia del choque, el hombre falleció en el lugar.

El dato que genera mayor indignación es que el automovilista involucrado no se detuvo a prestar auxilio y se dio a la fuga. En este momento, la policía y la fiscalía trabajan intensamente en la reconstrucción de las cámaras de seguridad para identificar el vehículo y dar con el paradero del responsable.

La circulación entre El Carmen y Perico se mantuvo interrumpida por varias horas para realizar las pericias correspondientes.

Piden a quienes circulaban por la zona en ese horario o si cuentan con algún dato que pueda ayudar a identificar el vehículo, ya sea modelo, color o marcas de choque recientes, piden por favor acercarse a la seccional más cercana o comunicarse al 911.

La información que puedan brindar puede ser clave para que este hecho no quede impune.