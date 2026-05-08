En Alto Comedero cayó una pareja con más de dos kilos de droga y dos millones de pesos

En un exitoso operativo contra el narcomenudeo, efectivos de la Brigada de Narcotráfico de Alto Comedero desbarataron un importante punto de venta de estupefacientes en la 16° Etapa del barrio Tupac Amaru.

Tras meses de investigación coordinada por la Unidad Fiscal Especializada, se logró desarticular una red de comercialización que operaba en la zona, culminando con la detención de un hombre y una mujer.

​El allanamiento tuvo lugar el pasado miércoles 6 de mayo, donde los investigadores secuestraron dos «ladrillos» rectangulares de pasta base que arrojaron un peso total de 2 kilos con 64 gramos, además de otros envoltorios menores ya fraccionados para la venta.

En el inmueble también se incautó la suma de $ 1.990.000 pesos argentinos, 800 dólares, balanzas de precisión y elementos de corte, confirmando la magnitud de la actividad ilícita que se desarrollaba en el lugar.

​La pareja detenida, identificada como M.V. y Y.C., quedó a disposición del juez Dr. Pullen Llermanos bajo la imputación de infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Desde el Ministerio Público de la Acusación resaltaron que el éxito de este «golpe» fue posible gracias a las denuncias anónimas de los vecinos, reafirmando que la colaboración de la comunidad es una herramienta fundamental para erradicar el tráfico de sustancias en los barrios jujeños.