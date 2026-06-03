«Ludopatía»: Especialistas alertan por el avance de las apuestas entre menores

En un conversatorio de Pastoral Social, expertos cuestionaron el proyecto oficial sobre juego online y reclamaron medidas más estrictas para proteger a niños y adolescentes.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) reunió este 1° de junio a especialistas en salud mental, investigación social y acción humanitaria para reflexionar sobre el crecimiento de la ludopatía y las adicciones vinculadas a las apuestas online, especialmente entre niños y adolescentes.

Durante el conversatorio virtual, los participantes expresaron su preocupación por el impacto del fenómeno y cuestionaron el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, al considerar que no aborda los mecanismos centrales que favorecen la expansión de esta problemática.

Participaron del encuentro Matías Dalla Fontana, psicólogo especializado en adicciones y deporte; Federico Pavlovsky, psiquiatra y autor del libro Apuestas online. La tormenta perfecta; Victoria O’Donnell, socióloga e investigadora; y José Scioli, director ejecutivo de Cruz Roja Argentina.

Datos alarmantes sobre el inicio temprano

Scioli presentó resultados del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, elaborados a partir de más de 11.000 encuestas. Entre los datos más preocupantes señaló que la edad de inicio en las apuestas suele ubicarse en torno a los 13 años, aunque en algunos casos desciende hasta los 11.

El informe revela que uno de cada ocho adolescentes ya contrajo deudas relacionadas con el juego, situación que suele derivar en trastornos del sueño, irritabilidad y dificultades en el rendimiento escolar. Además, seis de cada diez jóvenes no distinguen entre plataformas legales e ilegales.

«Los legisladores, al momento de legislar, deben tener en cuenta la evidencia. Y acá tienen informes contundentes sobre dónde hay que poner el foco», afirmó Scioli. A su juicio, el proyecto actualmente en discusión se concentra en las plataformas ilegales sin atender suficientemente el problema de fondo.

«Un casino en el bolsillo»

Desde una perspectiva clínica, Pavlovsky describió la situación como una «tormenta perfecta», impulsada por la combinación de tecnología, disponibilidad permanente y estrategias de captación cada vez más sofisticadas.

«El celular transformó cada dispositivo en un casino virtual abierto las 24 horas», sostuvo. Asimismo, advirtió que grandes eventos deportivos, como el próximo Mundial de Fútbol, se convierten en potentes estímulos para la promoción de apuestas en adolescentes, cuyos procesos de maduración cerebral aún no están completamente desarrollados.

El especialista cuestionó duramente el proyecto oficial al considerar que «protege enormemente al juego legal y persigue al juego ilegal», mientras brinda escasa protección a los usuarios. Incluso sostuvo que la iniciativa «parece una ley redactada por la industria del juego».

Pavlovsky recordó que en 2024 la Cámara de Diputados había otorgado media sanción a una propuesta consensuada entre distintas iniciativas legislativas que contemplaba mayores restricciones a la publicidad y mecanismos más robustos de prevención.

El deporte y la captación de menores

Por su parte, Dalla Fontana puso el foco en la creciente asociación entre las apuestas y el fútbol.

«Asociar el deporte, símbolo de salud y esfuerzo, con algo que enferma es un sinsentido», afirmó. Explicó que muchos niños y adolescentes ya no viven el deporte como una experiencia recreativa, sino como una oportunidad para obtener ganancias económicas mediante las apuestas.

El especialista alertó sobre el efecto que produce la constante presencia de plataformas de juego en transmisiones deportivas, camisetas, estadios y redes sociales, donde la publicidad se integra de manera natural al consumo cotidiano de los jóvenes.

Una problemática que afecta el tejido social

O’Donnell analizó el fenómeno desde la perspectiva de los vínculos sociales y familiares. Indicó que más del 90% de los jóvenes que comienzan a apostar lo hacen por recomendación de amigos, lo que convierte la práctica en un factor de integración grupal.

Advirtió que esta dinámica deteriora los lazos comunitarios y familiares: «Cuanto menos comunidad hay, más fácilmente penetran estas plataformas», señaló.

También advirtió sobre la vulnerabilidad de los adolescentes cuando las instituciones y los espacios de contención no logran responder a sus necesidades. «Dejamos a los chicos muy expuestos, sin mediaciones, sin amparo y sin amortiguadores», sostuvo.

Críticas al proyecto oficial

Los expositores coincidieron en expresar su rechazo a la iniciativa legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Entre los principales cuestionamientos señalaron que el texto permite la continuidad de la publicidad de las plataformas legales de apuestas, incluidas promociones mediante influencers y patrocinios deportivos.

Asimismo, sostuvieron que el proyecto concentra sus esfuerzos en combatir las plataformas clandestinas, sin limitar las estrategias de captación desarrolladas por los operadores autorizados.

Otro de los puntos señalados fue la ausencia de controles biométricos obligatorios para verificar la identidad de los usuarios, lo que, según afirmaron, facilita el acceso de menores de edad a los sitios de apuestas.

Al concluir el encuentro, los especialistas reclamaron que el debate legislativo incorpore la evidencia científica disponible y priorice la protección de niños, adolescentes y familias frente a una problemática que avanza con rapidez en todo el país.

(Aica)