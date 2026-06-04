Jujuy fortalece su estrategia ambiental con respaldo financiero del Banco Europeo de Inversiones

El proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos se consolida en la provincia de Jujuy.

El Gobierno de Jujuy, junto a representantes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), evalúa el avance y ejecución del proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la provincia para asegurar futuros desembolsos.

Encabezó el encuentro el vicegobernador, Alberto Bernis; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez; los representantes del BEI, Chiara Cuce y Daniel Berganza; la coordinadora del Proyecto GIRSU Jujuy, Susana Amador; el secretario de Egresos Públicos, Fortunato Daher y el coordinador Enlace y Planificación Estratégica, Facundo Corradini.

Con el apoyo financiero del BEI, la provincia logró implementar el modelo GIRSU que permite gestionar los residuos de los municipios, construir plantas de tratamiento de residuos; entrega de equipamiento a los municipios y diseñar planes municipales para la separación en origen evitando la contaminación de suelo, agua y aire.

Jujuy fortalece el compromiso con el ambiente

Tras el encuentro, Bernis expresó que la reunión abordó los futuros desembolsos del BEI para culminar el proyecto GIRSU, financiado por dicha entidad. “Se trata de un proyecto modelo que realmente favorece el cuidado ambiental, para eliminar los basurales a cielo abierto y a la vez generar recursos”, indicó.

El vicegobernador sostuvo que los representantes del BEI se mostraron satisfechos con el progreso del proyecto en Jujuy, lo que consolida los futuros desembolsos.

Por su parte, Álvarez, quien lidera la cartera ambiental, mencionó que las autoridades del Banco Europeo de Inversiones visitan anualmente la provincia para revisar el progreso del proyecto GIRSU, analizar mejoras y conocer novedades.

“Estamos viendo también las nuevas obras, una base en la región Puna, y la que pronto será inaugurada en las Yungas, que es la planta de Caimancito”, afirmó el ministro.

Por último, sostuvo que la idea es renovar el financiamiento para el próximo año dado que restan más obras en Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en Jujuy. “Queremos la provincia más limpia de Argentina y, por qué no, de Latinoamérica”, sentenció.

Avances del plan GIRSU

En su oportunidad, el representante del BEI sostuvo que existe un avance satisfactorio del proyecto en el que el banco está involucrado y durante la reunión se aseguró la disposición de los fondos aprobados para completar el proyecto.

A su vez, destacó “la profesionalización, capacitación y planificación de los equipos en la gestión interna de residuos” y agregó: “nos hemos quedado gratamente sorprendidos, podemos decir que el equipo está trabajando en buen término con la ejecución de lo que falta del proyecto, y es una historia de éxito”, culminó.